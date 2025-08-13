Tucumán se alista para vivir una nueva edición del Trasmontaña de Mountain Bike Del 15 al 17 de agosto, la localidad de La Sala, en San Javier, será el punto de partida de la 31ª edición del Rally Trasmontaña de Mountain Bike, uno de los eventos más importantes del país y de Latinoamérica en su especialidad.

Organizado por SENDA-S, esta clásica competencia del ciclismo de montaña atrae a corredores de todo el país y del exterior. En 2024 reunió a más de 2.800 ciclistas —el 65% provenientes de otras provincias— y para este año se estima una concurrencia de unas 10.000 personas, con un fuerte impacto económico en hotelería, gastronomía, servicios turísticos y comercio local.

El lanzamiento oficial se realizó en el Ente Tucumán Turismo (ETT) con la presencia de su presidente, Domingo Amaya; el secretario general, Marcos Díaz; el presidente de la Comisión de Turismo de la Legislatura, Francisco “Pancho” Serra; el titular de la Cámara de Turismo, Héctor Viñuales; el comisionado comunal de Raco, Gerardo Alvi; y el organizador, Alex Kachurovsky.

Díaz destacó que el Trasmontaña “es parte de la tradición turística de Tucumán” y remarcó su aporte al desarrollo local: “La ocupación hotelera será muy alta en San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Tafí Viejo, Raco y El Cadillal, generando empleo y movimiento económico”.

Serra, por su parte, subrayó el compromiso con la seguridad y la organización: “Es una unión perfecta entre deporte y turismo, que requiere estándares altos para cuidar a competidores y público”.

Entre las novedades de este año, Kachurovsky anunció un cambio en la largada: se realizará desde un nuevo punto, dejando atrás la tradicional partida de la calle 15 de San Javier, para facilitar la logística de traslado de los participantes, muchos de ellos provenientes de provincias y países como Uruguay, Paraguay y Brasil. Actualmente hay 2.500 ciclistas inscriptos, y se espera superar los 3.000 antes del cierre.

Recorriendo paisajes de gran belleza, el Trasmontaña se ha consolidado como la capital nacional del mountain bike y un atractivo central del turismo activo. Su formato en parejas, la exigencia técnica y el contacto con la naturaleza lo convierten en una experiencia única para competidores y espectadores.

Con el apoyo del Gobierno provincial, el Ente Tucumán Turismo y múltiples instituciones, la edición 2025 reafirma el rol del evento como motor de desarrollo turístico, económico y social, fortaleciendo el vínculo entre deporte y comunidad.