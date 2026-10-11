Ni Mastantuono ni Nicolás Paz: quién es el juvenil argentino que Messi eligió entre las 10 grandes promesas del mundo El histórico capitán de la Selección apadrinó a una selecta nómina de talentos bajo el lema “Diez capítulos que reescriben el futuro del juego”. La sorpresa albiceleste es Tomás Aranda, la joya de Boca de categoría 2007.

Lionel Messi decidió poner el ojo en la próxima generación de futbolistas y eligió a los cracks mundiales que, a su criterio, dominarán el deporte en los próximos años. En una lista donde muchos esperaban ver nombres ya instalados en Europa como Franco Mastantuono o Nicolás Paz, el rosarino sorprendió y no dudó en señalar a Tomás Aranda, la joven promesa de Boca Juniors, como el gran representante argentino del futuro.

Nacido en 2007, Aranda es un hábil volante zurdo que viene llamando la atención por su electrizante gambeta corta, su visión de juego en el último tercio del campo y una pegada privilegiada de media distancia. Con el padrinazgo del “10” y la mirada del mundo puesta sobre sus hombros, el juvenil “Xeneize” promete llevar la bandera argentina hacia la élite del fútbol mundial.

La selección fue presentada bajo el lema “Diez capítulos que reescriben el futuro del juego”, una iniciativa en la que Messi ofició como curador de una nómina que incluye a talentos que ya hicieron su presentación en las mejores ligas. Entre los más experimentados de esta nueva camada se encuentran el turco Can Uzun y el mexicano Gilberto Mora, quienes ya sumaron rodaje en el reciente Mundial 2026. Además, el astro rosarino incluyó a tres jugadoras que se proyectan como las futuras dominadoras del fútbol femenino mundial.

Los 10 jugadores elegidos por Lionel Messi:

Tomás Aranda (Boca Juniors / Argentina): Volante zurdo (categoría 2007). Destaca por su gambeta corta, visión en los metros finales y gran pegada.

Volante zurdo (categoría 2007). Destaca por su gambeta corta, visión en los metros finales y gran pegada. Can Uzun (Eintracht Frankfurt / Turquía): Mediapunta e interior de 18 años. Frialdad para definir, calidad técnica y cambio de ritmo destructivo.

Mediapunta e interior de 18 años. Frialdad para definir, calidad técnica y cambio de ritmo destructivo. Gilberto Mora (Tijuana / México): Mediocampista organizador de 16 años. Redefine el juego por su compostura, lectura del partido y control bajo presión.

Mediocampista organizador de 16 años. Redefine el juego por su compostura, lectura del partido y control bajo presión. Max Dowman (Arsenal / Inglaterra): Volante ofensivo o extremo de 16 años. Es el jugador más joven en debutar en la Premier League.

Volante ofensivo o extremo de 16 años. Es el jugador más joven en debutar en la Premier League. Zavier Gozo (Real Salt Lake / EE.UU.): Delantero centro y extremo de 17 años. Una bestia física caracterizada por su velocidad al espacio y voracidad goleadora.

Delantero centro y extremo de 17 años. Una bestia física caracterizada por su velocidad al espacio y voracidad goleadora. Jesús Rodríguez (Real Betis / España): Extremo hábil de 18 años. Puro desborde, capacidad de improvisación en espacios reducidos y visión letal para asistir.

Extremo hábil de 18 años. Puro desborde, capacidad de improvisación en espacios reducidos y visión letal para asistir. Kees Smit (AZ Alkmaar / Países Bajos): Mediocampista central de 18 años. Volante mixto con visión periférica, distribución precisa a larga distancia y gran criterio táctico.

Mediocampista central de 18 años. Volante mixto con visión periférica, distribución precisa a larga distancia y gran criterio táctico. Chloe Sarwie (FC Nordsjælland / Dinamarca): Delantera versátil. Destacada por su explosividad en los primeros metros y olfato goleador.

Delantera versátil. Destacada por su explosividad en los primeros metros y olfato goleador. Giovanna Waksman (Santos / Brasil): Mediocampista de creación de 17 años. Una de las mayores promesas sudamericanas, elogiada por su fantasía con la pelota y su pegada.

Mediocampista de creación de 17 años. Una de las mayores promesas sudamericanas, elogiada por su fantasía con la pelota y su pegada. Lotta Wrede (Hamburger SV / Alemania): Defensora y mediocampista de contención. Destaca por su solidez física, timing impecable para recuperar y liderazgo nato.