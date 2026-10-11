Nueva frustración para Franco Colapinto: abandonó en Singapur por fallas en su Alpine El piloto argentino sufrió un problema mecánico que lo dejó fuera de carrera cuando superaba la mitad del circuito y peleaba por acercarse a la zona de puntos. El neerlandés dominó de punta a punta, mientras que Kimi Antonelli (3°) estiró su ventaja en la cima del campeonato.

El paso de Franco Colapinto por el Circuito Urbano de Marina Bay terminó de la peor manera. El piloto argentino debió abandonar este domingo el Gran Premio de Singapur debido a problemas mecánicos en su Alpine, cerrando un fin de semana para el olvido. En la parte alta de la parrilla, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se quedó con la victoria, escoltado por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

Colapinto, que venía de una clasificación complicada, largó desde la decimoquinta posición. Fiel a su estilo, logró ganar terreno con el correr de las vueltas, superando al británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) para colocarse decimocuarto. El argentino llegó a escalar hasta el puesto 12 tras las paradas en boxes de algunos rivales, y se mantenía a la expectativa de un safety car que le permitiera soñar con los puntos. Sin embargo, apenas superada la mitad de la carrera, su monoplaza volvió a fallar, repitiendo la pesadilla mecánica que ya lo había dejado fuera de la carrera sprint del sábado.

Con este abandono, el joven pilarense enlazó su tercera fecha consecutiva sin sumar puntos, tras quedarse con las manos vacías en el Gran Premio de Azerbaiyán y en el de Bahréin (disputado excepcionalmente en Malasia). La frustración fue total para la escudería Alpine, ya que el compañero de equipo de Colapinto, el francés Pierre Gasly, no pudo sostener la séptima posición de largada y cruzó la bandera a cuadros en un magro undécimo lugar.

El dominio de Verstappen y la pelea por el campeonato

En la lucha por la punta, Max Verstappen no dejó dudas. El tricampeón del mundo dominó prácticamente sin sobresaltos de principio a fin, logrando su tercera victoria consecutiva (tras el GP de Bahréin y la sprint de Singapur). Charles Leclerc fue su escolta durante todo el trazado, pero nunca logró poner en aprietos al líder.

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El podio lo completó Kimi Antonelli, quien dio un paso gigante hacia el título. Con este tercer puesto, el joven italiano de Mercedes alcanzó los 340 puntos en la tabla general, estirando su ventaja a 102 unidades sobre su compañero de equipo, el británico George Russell, que finalizó noveno.

El campeonato mundial de Fórmula 1 tendrá ahora un receso de dos semanas antes de retomar la acción en el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará en el reconocido Circuito de las Américas (COTA).

Así quedaron las principales posiciones en el GP de Singapur: