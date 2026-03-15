Oficial: se canceló la Finalissima entre la Selección Argentina y España El esperado cruce entre los campeones de América y Europa, que estaba programado para el 27 de marzo en Qatar, fue suspendido definitivamente debido a la crisis geopolítica en Medio Oriente. Fracasaron los intentos de mudarlo a Madrid o de jugarlo a doble partido.

El sueño de ver a la “Scaloneta” midiendo fuerzas contra la “Roja” deberá esperar. La UEFA confirmó en las últimas horas la suspensión definitiva de la Finalissima, el certamen intercontinental organizado en conjunto con la Conmebol que enfrenta a los monarcas de la Copa América y la Eurocopa.

El encuentro, que había generado una enorme expectativa a nivel global, estaba pactado originalmente para disputarse este próximo 27 de marzo en Qatar. Sin embargo, la delicada situación política y el clima de extrema tensión que atraviesa la región obligaron a las autoridades a dar de baja esa sede por cuestiones de seguridad y logística.

Las alternativas que quedaron en la nada

Ante la imposibilidad de viajar a Doha, desde el organismo europeo aseguraron haber intentado explorar distintas alternativas para salvar el evento y no perder el gran duelo de campeones. No obstante, las negociaciones chocaron de frente contra la falta de fechas disponibles en el apretado calendario internacional.

Las dos propuestas principales que no lograron el consenso de todas las partes involucradas fueron:

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Sede neutral o visitante: Mudar el partido único al Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

Mudar el partido único al Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. Ida y vuelta: Modificar el formato del torneo y organizar una serie a doble partido (uno en España y otro en Argentina).

Al no encontrar una sede y una fecha que resultaran compatibles para ambos seleccionados, la UEFA emitió un comunicado oficial ratificando la cancelación de esta edición del certamen y agradeció públicamente a las autoridades de Qatar y a los organizadores que intentaron sostener el evento hasta último momento.