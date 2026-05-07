Racing Club no logró sumar en su excursión a Brasil y cayó derrotado por 2 a 1 frente a Botafogo, en un encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. A pesar de mostrar pasajes de buen juego y dominar el control de la pelota, el equipo argentino pagó caros sus errores y se volvió con las manos vacías.
El marcador se abrió rápidamente a favor del conjunto local. A los 18 minutos de la primera etapa, una jugada desafortunada terminó con un gol en contra del defensor de la “Academia”, Marco Di Césare, que puso el 1 a 0 parcial para los dueños de casa.
En el complemento, Racing reaccionó rápidamente y logró igualar las acciones a los 3 minutos por intermedio de su goleador, Adrián “Maravilla” Martínez. Sin embargo, la alegría duró poco: a los 29 minutos del segundo tiempo, Danilo dos Santos de Oliveira apareció para anotar el 2 a 1 definitivo que le daría el triunfo a Botafogo.
Lo que viene en la Copa
Tras esta derrota, Racing deberá dar vuelta la página rápidamente. Su próximo compromiso por el certamen continental será en condición de local, cuando reciba a Caracas el jueves 21 de mayo a las 21:00 horas en el Estadio Presidente Perón (El Cilindro).
Por su parte, Botafogo buscará mantener la racha ganadora en su visita a Bolivia, donde se medirá contra Independiente Petrolero el miércoles 20 de mayo, también a las 21:00 horas, en el Estadio Olímpico Patria.