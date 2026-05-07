Racing no pudo con Botafogo y cayó 2 a 1 en su visita a Brasil Por la fase de grupos del certamen continental, la "Academia" sufrió una ajustada derrota a pesar de haber dominado la posesión de la pelota. Adrián Martínez anotó para el conjunto de Avellaneda, que finalizó el encuentro con un jugador menos tras la expulsión de Facundo Cambeses.

Racing Club no logró sumar en su excursión a Brasil y cayó derrotado por 2 a 1 frente a Botafogo, en un encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. A pesar de mostrar pasajes de buen juego y dominar el control de la pelota, el equipo argentino pagó caros sus errores y se volvió con las manos vacías.

El marcador se abrió rápidamente a favor del conjunto local. A los 18 minutos de la primera etapa, una jugada desafortunada terminó con un gol en contra del defensor de la “Academia”, Marco Di Césare, que puso el 1 a 0 parcial para los dueños de casa.

En el complemento, Racing reaccionó rápidamente y logró igualar las acciones a los 3 minutos por intermedio de su goleador, Adrián “Maravilla” Martínez. Sin embargo, la alegría duró poco: a los 29 minutos del segundo tiempo, Danilo dos Santos de Oliveira apareció para anotar el 2 a 1 definitivo que le daría el triunfo a Botafogo.

Lo que viene en la Copa

Tras esta derrota, Racing deberá dar vuelta la página rápidamente. Su próximo compromiso por el certamen continental será en condición de local, cuando reciba a Caracas el jueves 21 de mayo a las 21:00 horas en el Estadio Presidente Perón (El Cilindro).

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Por su parte, Botafogo buscará mantener la racha ganadora en su visita a Bolivia, donde se medirá contra Independiente Petrolero el miércoles 20 de mayo, también a las 21:00 horas, en el Estadio Olímpico Patria.