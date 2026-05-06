Boca pagó caro su ineficacia y cayó por 1-0 ante Barcelona en Ecuador Por la cuarta fecha del Grupo D, el equipo de Claudio Úbeda perdió por la mínima diferencia tras un gol de Héctor "Tito" Villalba. El encuentro estuvo marcado por la lesión de Leandro Brey y las expulsiones de Santiago Ascacibar y Milton Celiz en el primer tiempo.

Boca Juniors sufrió un duro revés en su visita a Guayaquil al caer por 1 a 0 frente a Barcelona de Ecuador, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. A pesar de haber generado múltiples situaciones claras de gol en el estadio Monumental Banco Pichincha, el conjunto argentino careció de efectividad y se volvió con las manos vacías.

El único tanto del partido llegó promediando la segunda mitad y fue obra del mediocampista argentino Héctor “Tito” Villalba, quien capitalizó una de las pocas llegadas profundas del equipo local para sentenciar la historia.

Un primer tiempo accidentado y con roces

La primera etapa estuvo atravesada por las incidencias físicas y disciplinarias. Las malas noticias para el equipo dirigido por Claudio Úbeda comenzaron cerca de los 20 minutos, cuando el encuentro debió demorarse por la lesión del arquero titular Leandro Brey. En su lugar ingresó el experimentado Javier García, tercer arquero en la consideración inicial del plantel.

El panorama se complicó aún más a los 32 minutos, cuando el mediocampista Santiago Ascacibar vio la tarjeta roja directa por una dura infracción en la cabeza de Milton Celiz. Con un hombre menos, Boca intentó resistir y hasta tuvo una chance clara en los pies de Miguel Merentiel que fue neutralizada por el arquero José Contreras.

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Sin embargo, antes de irse al descanso, el partido volvió a emparejarse numéricamente: en el quinto minuto de descuento, el propio Celiz fue expulsado a instancias del VAR tras propinarle un codazo en el rostro a Leandro Paredes.

Falta de puntería y el golpe ecuatoriano

Ya en el complemento, y con ambos equipos jugando con 10 hombres, el “Xeneize” tomó la iniciativa y acorraló al elenco dirigido por César Farías. Boca hilvanó jugadas de peligro a través de remates de Leandro Paredes, un mano a mano desperdiciado por Merentiel tras un gran pase de Tomás Aranda, y desbordes de Exequiel Zeballos que no encontraron receptor certero en el área.

La falta de contundencia le dio vida al local. A los 27 minutos, el mediocampista Jhonny Quiñónez logró desbordar por el sector derecho y envió un centro atrás perfecto para la llegada de “Tito” Villalba, quien sacó un derechazo bajo y cruzado para marcar el 1 a 0 definitivo. Sobre el final, el propio Villalba tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja de contragolpe, pero su remate fue contenido por Javier García.

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Así quedó el Grupo D

Con este resultado adverso, Boca se mantiene en el segundo lugar del grupo con seis unidades, complicando su margen de error para la clasificación a octavos de final. Por su parte, Barcelona sumó sus primeros tres puntos del certamen y, aunque continúa en la última posición, se ilusiona con dar pelea.

En la próxima fecha, el “Xeneize” tendrá una prueba de fuego cuando reciba al duro Cruzeiro de Brasil —que viene invicto— el martes 19 de mayo a las 21:30 horas. El conjunto ecuatoriano, en tanto, visitará a la Universidad Católica de Chile el jueves 21 de mayo, también a las 21:30.