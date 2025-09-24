Racing se clasificó a semifinales tras eliminar a Vélez en Avellaneda La noche de ayer en el Cilindro de Avellaneda, Racing se aseguró su lugar en las semifinales de la Copa Libertadores 2025 tras vencer a Vélez 1-0. Con este resultado, el equipo de Gustavo Costas cerró el global con un 2-0 a su favor, regresando a esta instancia del torneo después de 28 años.

El partido se mantuvo sin goles hasta el minuto 36 del segundo tiempo, cuando una gran jugada de Gabriel Rojas por la banda izquierda culminó con un centro raso que Santiago Solari empujó a la red, anotando el único gol del encuentro.

A lo largo del encuentro, Racing tuvo varias oportunidades claras. El mediocampista Agustín Almendra y el defensor Franco Pardo generaron peligro en el primer tiempo. Sin embargo, las más claras estuvieron en los pies de Solari, quien remató al poste en el minuto 31 de la primera parte y nuevamente en un tiro libre del mediocampista Santiago Sosa que pegó en el caño a los 31 minutos del complemento.

Por su parte, Vélez también tuvo sus chances, siendo la más controversial un gol de Imanol Machuca que fue anulado por el VAR a los 17 minutos de la segunda mitad.

Con esta victoria, la Academia, actual campeona de la Copa Sudamericana, se enfrentará en la semifinal al ganador de la llave entre Estudiantes y Flamengo.