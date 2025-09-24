Durísima reacción desde la AFA al faltazo de Milei: “Como en FIFA la regla del 3% no funciona, el tema no interesa” Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, salió con los tapones de punta contra el presidente de la Nación luego de que no asistiera a la reunión con Gianni Infantino en Nueva York: "Argentina no mandó a nadie a la reunión. No fue Milei, no fue el canciller, no fue nadie".

La ausencia de Javier Milei a la reunión con Gianni Infantino, que podría alterar el formato del Mundial 2030 y darle a Argentina la chance de disputar la Fase de Grupos como local, desató el enojo del Tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio Tapia, quien salió con los tapones de punta en redes sociales con fuertes bombazos.

Mientras en Nueva York se realizaba una Asamblea de la ONU, el presidente de la FIFA sostuvo un cónclave en el cual participaron el mandamás de Conmebol y los presidentes de las federaciones de fútbol y fueron convocados los jefes de Estado de Argentina, Uruguay y Paraguay para hablar de la cita mundialista.

Milei, mandatario de Argentina, fue el único que no fue, cuando horas antes tuvo un encuentro con Donald Trump (presidente de Estados Unidos).

Esa ausencia en una reunión crucial, donde se conoció por primera vez que la Albiceleste podría jugar toda la fase de grupos en estadios locales y se debatió la posibilidad de aumentar a 64 el cupo de países participantes, provocó el enfado de Toviggino.

El secretario de AFA sostuvo un pleito a cielo abierto con la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tiempo atrás. “Un Gobierno y un Presidente que odian lo popular, odian al fútbol. Hoy Milei le dio la espalda a la iniciativa más importante de la historia del fútbol sudamericano”, inició en su cuenta personal de X.

El hombre fuerte a la derecha de Claudio “Chiqui” Tapia profundizó y referenció el escándalo por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad en el que está involucrada su hermana (y Secretaria de Presidencia) Karina: “Mientras Conmebol aprobaba la propuesta para que el Mundial 2030 se dispute con 64 Selecciones y el grupo completo en Argentina, el Leoncito decidió ningunear la iniciativa y oponerse”.

“Argentina no mandó a nadie a la reunión. No fue Milei, no fue el canciller, no fue nadie. Se ve que sólo le preocupa el “rescate” de los fugadores. Quizá como en FIFA la regla del 3% no funciona, el tema no interesa. Un gobierno que detesta el Carnaval del Fútbol. Por suerte no llegan ni a 2030, perdón ni a 2027 … En Fin”, concluyó poniendo en duda que termine su mandato.