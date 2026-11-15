Revelan que más de US$ 1,2 millones de fondos vinculados a la AFA terminaron en yates de lujo Según un informe del diario Clarín, empresas encargadas de gestionar los ingresos internacionales de la entidad derivaron abultadas sumas a compañías de alquiler de embarcaciones exclusivas. Entre ellas, figura el barco utilizado por Claudio “Chiqui” Tapia en Mónaco.

Al menos 1.270.000 dólares vinculados a los ingresos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) terminaron en manos de empresas y operadores de yates de lujo. Así lo reveló una profunda investigación publicada por el diario Clarín, que logró identificar una serie de millonarias transferencias realizadas por compañías estrechamente relacionadas con la administración de los fondos de la entidad madre del fútbol nacional.

De acuerdo a la documentación expuesta, la mayor parte del dinero salió de TourProdEnter, la empresa perteneciente a Javier Faroni y Erica Gillette encargada de gestionar ingresos internacionales de la AFA. Entre las operaciones más llamativas detectadas por la investigación, figura una transferencia de 321.693 dólares a la firma West Nautical Limited, concretada en dos pagos durante abril y julio de 2024.

Este último monto correspondió al alquiler del yate Wyldcrest, un imponente Ocean 90 en el que el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, fue fotografiado frente a las exclusivas costas de Mónaco el 29 de julio de ese año, semanas después de la consagración en la Copa América.

El rastreo de los fondos también identificó pagos a otros operadores marítimos por sumas exorbitantes: 353.429 dólares a CCYachting, 211.200 dólares a Michlmarine Ibiza, 190.354,51 dólares a Charter & Dreams y 47.276,33 dólares a Francisco José Flores Ramírez, vinculado con la empresa Ibiza Rent a Boat.

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Préstamos corporativos y pagos directos

La ruta del dinero también involucra a ProSport Live, otra empresa dedicada a gestionar los partidos de la AFA en el exterior. Esta firma transfirió 37.500 dólares a The Charter Agency bajo el llamativo concepto de “préstamo corporativo”. Asimismo, realizó anticipos por 100.000 dólares a Starship 4, vinculados con un contrato de fletamento y una opción de compra. Sobre este último punto, la publicación aclara que no se pudo verificar si la embarcación fue finalmente adquirida, si el dinero fue devuelto o si la compañía actuó por cuenta de la AFA o de algún directivo.

Por último, en los registros aparece un pago directo y a nombre de la propia AFA por 9.150 dólares destinado a AB Yachts and Lifestyle. Esta transferencia se realizó en julio de 2023 para saldar el alquiler del superyate Sanlorenzo SX76 por un servicio prestado en enero de ese mismo año.

Si bien las operaciones expuestas corresponden a distintos conceptos y empresas vinculadas, el informe advierte que la información publicada no establece por sí sola que se hayan cometido irregularidades penales o administrativas en cada una de ellas, aunque abre un fuerte interrogante sobre el manejo de las millonarias arcas del fútbol argentino.

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Clarín