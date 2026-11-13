Argentina inicia una nueva era sin Messi con un clásico ante Uruguay La Albiceleste recibirá a la Celeste desde las 20, en el primer partido tras la despedida de Lionel Messi. Las formaciones están confirmadas y el encuentro será televisado por TyC Sports y Telefe.

La Selección argentina se enfrenta este viernes a Uruguay en La Bombonera, desde las 20, en un clásico rioplatense que marcará el comienzo de una nueva etapa para la Albiceleste tras el retiro de Lionel Messi del seleccionado. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará comenzar este ciclo con una victoria ante un rival histórico, en el primer amistoso de la fecha FIFA.

El entrenador ya confirmó la formación titular, que estará integrada por Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Nico Paz, Thiago Almada y Julián Álvarez. Emiliano “Dibu” Martínez no será de la partida debido a que continúa recuperándose de la fractura de mandíbula que sufrió.

Por su parte, Uruguay también tiene definido su equipo para el encuentro. El conjunto dirigido por Diego Forlán saldrá a la cancha con Cristopher Fiermarin; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez; Agustín Cannobio, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur y Maximiliano Araújo; Darwin Núñez y Giorgian De Arrascaeta.

En la previa del clásico, Scaloni renovó su contrato como entrenador de la Selección argentina. Además, se refirió al futuro de la histórica camiseta número 10 que dejó vacante Messi y confirmó que, por el momento, no será utilizada por ningún futbolista. “En este partido no se la vamos a dar a nadie. No tenemos pensado a quién dársela hasta que no sea obligatoria”, explicó el técnico.

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La Bombonera representa un escenario favorable para el seleccionado nacional: según los registros difundidos, Argentina disputó allí 38 encuentros, con 25 victorias, 10 empates y apenas tres derrotas. Además, el equipo de Scaloni llega con tres triunfos consecutivos en ese estadio, frente a Perú, Mauritania y Zambia.

El partido comenzará a las 20 y podrá verse en vivo por TyC Sports y Telefe. El horario también será el mismo para Brasil, Uruguay y Paraguay; mientras que en Chile, Bolivia, Venezuela y Miami comenzará a las 19, y en Ecuador, Perú y Colombia, a las 18.

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