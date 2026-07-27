Boca Juniors vivió una jornada para el olvido este domingo, al ser goleado por 3-0 frente a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, en el marco de la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto local mostró una contundencia implacable y resolvió el partido en los primeros 45 minutos.

Los tantos de la histórica victoria albinegra fueron obra de los mediocampistas Braian Sánchez y Antony Alonso, y del delantero Alexander Díaz, a los 6, 22 y 37 minutos de la etapa inicial, respectivamente.

Esta caída marca la primera derrota del “Xeneize” desde el inicio del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como director técnico.

Un primer tiempo fatal para la visita

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Si bien Boca tuvo la primera aproximación a los cinco minutos con una jugada aérea entre Alan Velasco y Leonel Flores, fue Riestra quien golpeó en su primera llegada. A los seis minutos, un centro pinchado fue conectado de cabeza por Braian Sánchez, aprovechando una lenta salida del arquero Álvaro Montero.

El “Xeneize” intentó reaccionar a través de Kevin Zenón, quien a los 18 minutos exigió al guardameta Ignacio Arce con un potente remate. Sin embargo, a los 22, el “Malevo” amplió la ventaja tras un tiro de esquina en el que ganó tres veces de cabeza en el área, siendo Antony Alonso el encargado de empujar la pelota a la red para el 2-0.

El golpe de gracia llegó a los 37 minutos con un golazo de Alexander Díaz. El delantero comandó un letal contraataque de área a área, eludió a dos rivales y definió con gran jerarquía por encima de Montero, sentenciando el 3-0 definitivo.

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Un complemento sin emociones

La segunda mitad transcurrió sin mayores sobresaltos. Boca monopolizó la posesión de la pelota pero careció de profundidad y creatividad para incomodar a Arce. Por su parte, Riestra se replegó inteligentemente, conforme con la amplia ventaja obtenida, y no arriesgó en ofensiva, más allá de un remate aislado de Milton Céliz que Montero logró contener.

Cómo quedan en la tabla y qué sigue

Con este resonante triunfo, Deportivo Riestra suma 14 puntos en la tabla anual, ubicándose en el vigesimoctavo puesto y sacando una luz de seis unidades sobre la zona de descenso. Boca, en tanto, se mantiene en la quinta posición de esa misma clasificación con 30 puntos.

En la próxima fecha, el “Malevo” visitará a Defensa y Justicia el miércoles 29 de julio a las 17:00. Por su parte, el “Xeneize” buscará la recuperación cuando reciba a Estudiantes en La Bombonera, el miércoles 5 de agosto a las 19:00.