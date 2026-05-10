River recibe a San Lorenzo en un clásico clave por los octavos del Apertura El "Millonario" intentará mejorar su imagen futbolística tras las silbatinas de su último partido local, mientras que el "Ciclón" buscará dar el golpe en medio de su crisis institucional. El encuentro arranca a las 19 y será televisado por ESPN Premium.

River Plate y San Lorenzo de Almagro protagonizarán este domingo uno de los cruces más atrapantes de los octavos de final del Torneo Apertura. El clásico se disputará a partir de las 19:00 horas en el Estadio Monumental y contará con la transmisión en vivo de la señal ESPN Premium.

El “Millonario” llega a este duelo de eliminación directa envuelto en un clima de incertidumbre. Desde la asunción de Eduardo “Chacho” Coudet como director técnico, el equipo ha logrado conseguir resultados positivos desde lo estadístico, pero demostró un nivel futbolístico muy flojo en la gran mayoría de sus presentaciones.

Esta desconexión con el juego se evidenció en la última fecha de la primera fase del torneo, cuando River cayó como local frente a Atlético Tucumán y los jugadores se retiraron del terreno de juego bajo una lluvia de silbidos por parte de sus hinchas. Sin embargo, el equipo llega con un envión anímico internacional: el último jueves consiguió una agónica y caótica victoria por 2 a 1 frente a Carabobo en Venezuela, un resultado que lo dejó a un paso de sellar su clasificación en la Copa Sudamericana.

Del otro lado estará San Lorenzo, un equipo que ha sabido mostrar resiliencia deportiva para meterse en los playoffs de los campeonatos locales, a pesar de la gravísima crisis institucional que atraviesa el club desde hace tiempo.

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El “Ciclón”, conducido por Gustavo Álvarez, no llega en su mejor momento futbolístico. En la fecha que marcó el cierre de la primera fase, el equipo de Boedo dejó una pobre imagen al caer como local frente a Independiente. No obstante, una combinación de resultados ajenos le permitió aferrarse a la séptima colocación de la Zona A para acceder a esta instancia. Su último compromiso oficial fue el martes 5 de mayo, cuando igualó sin goles ante el Deportivo Cuenca de Ecuador, también por la Copa Sudamericana.

Probables formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Eduardo Coudet. San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Juan Cruz Rattalino, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios; Matías Reali y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.