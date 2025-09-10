Roja en el último de Otamendi, el adiós al número 1 y todo lo que dejó Ecuador-Argentina El capitán argentino fue expulsado a los 30' del primer tiempo en su último juego por eliminatorias; la selección en tanto, perderá el 1º lugar del ranking FIFA.

* Triste despedida de Otamendi: En su último juego de eliminatorias, el zaguero argentino (que portó la cinta de capitán) se fue expulsado a la media hora de juego por una falta a Enner Valencia. El jugador de Benfica tendrá que cumplir una fecha de suspensión en el próximo partido oficial de la selección. ¿se pierde el debut mundialista?

* Sin la cima: Tras perder ante El Tri y luego de dos años y medio, la Scaloneta dejará de ser el Nº1 del ranking FIFA y caerá al 3º lugar. España será el nuevo líder y Francia el escolta.

* Lo que viene: Tras las eliminatorias sudamericanas, la selección argentina volverá a jugar amistosos en la doble fecha FIFA de octubre (posiblemente ante Venezuela y Puerto Rico), luego en noviembre hará una gira por Asia y ya en marzo jugaría la Finalíssima frente a España.

* La 10 para el pibe: Ante la ausencia de Messi, la mítica camiseta número 10 la llevó Franco Mastantuono, de 18 años recién cumplidos, quien ingresó para disputar los últimos 30′.

* No estará en el inicio: Lautaro Martínez vio la amarilla en el comienzo del match y llegó al límite de amonestaciones, por lo que de acuerdo al reglamento se perderá el primer partido de las próximas eliminatorias (no en el Mundial ya que no vio la roja).