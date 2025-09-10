Atlético Tucumán confirma 4.000 entradas para el público de River Atlético Tucumán volverá a abrir las puertas del estadio Monumental José Fierro a la presencia de hinchas visitantes. El sábado 20 de septiembre, cuando reciba a River Plate por la novena fecha del Torneo Clausura, se espera que la parcialidad “millonaria” ocupe un sector destinado especialmente para ellos, tal como sucedió semanas atrás con Rosario Central. La decisión marca un paso firme en el regreso del público visitante al fútbol argentino.

Según confirmó el jefe de Policía de la provincia, Joaquín Girvau, ya se encuentra prácticamente cerrado el operativo de seguridad para garantizar la convivencia de ambas parcialidades. “Hasta el viernes tenemos que terminar de definirlo con la dirigencia de Atlético”, expresó en declaraciones radiales, al tiempo que remarcó que se implementarán medidas similares a las utilizadas en partidos anteriores, con la idea de reforzar los puntos positivos y ajustar detalles.

Desde la dirigencia “decana” aseguraron que estarán disponibles unas 4.000 entradas populares y cerca de 240 plateas para el público neutral. Los simpatizantes de River se ubicarán en la tribuna de calle Bolivia, junto con el espacio conocido como “codo” sobre Laprida, que funcionará como pulmón de seguridad. La intención es evitar cruces con los locales y garantizar un marco seguro en un partido de alta convocatoria.

La venta de localidades, que será organizada por Atlético, se definirá en los próximos días con los precios y la modalidad de expendio. Mientras tanto, la expectativa crece: el regreso de los visitantes al José Fierro no solo representa un atractivo deportivo, sino también un ingreso económico clave para el club. Así, el duelo entre el “Decano” y el conjunto de Núñez promete ser una verdadera fiesta en Tucumán.