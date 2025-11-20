Rosario Central fue proclamado campeón de la Liga Profesional de Fútbol 2025. Este jueves al mediodía, se generó gran expectativa en la sede de la AFA en Buenos Aires, cuando ingresaron los principales directivos de Central, encabezados por el presidente Gonzalo Belloso, junto al técnico Ariel Holan y los capitanes del plantel Ángel Di María y Jorge Fatura Broun. Un rato después, se confirmó el bombazo informativo cuando el arquero canalla salió con el trofeo en sus manos.
Este jueves al mediodía se pudo ver a dirigentes y jugadores de Rosario Central entrando a la sede de la AFA y la Liga Profesional de Fútbol en Buenos Aires. Entonces, se empezaron a tejer miles rumores y comenzó a sonar fuerte que Central iba a ser reconocido como campeón de la Liga Profesional de Fútbol 2025, al terminar en primer lugar de la tabla anual. Cuando Fatura salió con la copa, se confirmó el trascendido.
Este jueves por la mañana, en las imágenes de TyC Sports se pudo ver a la vicepresidenta Carolina Cristinziano, al presidente Gonzalo Belloso, al DT Ariel Holan, y a Ángel Di María y Jorge Fatura Broun ingresando presurosos a las oficinas de la Liga.
Los medios porteños que estaban apostados en la puerta de la AFA abordaron al presidente Gonzalo Belloso, al técnico Ariel Holan y al arquero Jorge Broun, que sostenía el trofeo. “Es una estrella que sumamos y que este plantel y este club merecía por haber sido el mejor de todo el año”, declaró Fatura.
En las redes sociales, Rosario Central activó los festejos. En la cuenta oficial de Instagram de club, subieron el escudo con ocho estrellas: “Ahora sí, actualizado”, celebraron.
Por otro lado, vale remarcar que este jueves estaba pactada para el mediodía una conferencia de prensa de Alejo Véliz en Arroyo Seco, que fue suspendida por parte de la prensa del club.