Rosario Central fue proclamado campeón de la Liga Profesional de Fútbol 2025 La AFA le otorgó un trofeo al Canalla por haber terminado primero en la temporada 2025. De esta manera, se elimina la Supercopa Internacional que Central iba a jugar con el ganador del Trofeo de Campeones. Gonzalo Belloso, Carolina Cristinziano, Ariel Holan, Di María y Broun salieron de la AFA con la nueva Copa

Rosario Central fue proclamado campeón de la Liga Profesional de Fútbol 2025. Este jueves al mediodía, se generó gran expectativa en la sede de la AFA en Buenos Aires, cuando ingresaron los principales directivos de Central, encabezados por el presidente Gonzalo Belloso, junto al técnico Ariel Holan y los capitanes del plantel Ángel Di María y Jorge Fatura Broun. Un rato después, se confirmó el bombazo informativo cuando el arquero canalla salió con el trofeo en sus manos.

Todos los dirigentes de AFA junto a los protagonistas de Central que recibieron el trofeo

Este jueves al mediodía se pudo ver a dirigentes y jugadores de Rosario Central entrando a la sede de la AFA y la Liga Profesional de Fútbol en Buenos Aires. Entonces, se empezaron a tejer miles rumores y comenzó a sonar fuerte que Central iba a ser reconocido como campeón de la Liga Profesional de Fútbol 2025, al terminar en primer lugar de la tabla anual. Cuando Fatura salió con la copa, se confirmó el trascendido.

Este jueves por la mañana, en las imágenes de TyC Sports se pudo ver a la vicepresidenta Carolina Cristinziano, al presidente Gonzalo Belloso, al DT Ariel Holan, y a Ángel Di María y Jorge Fatura Broun ingresando presurosos a las oficinas de la Liga.

Los medios porteños que estaban apostados en la puerta de la AFA abordaron al presidente Gonzalo Belloso, al técnico Ariel Holan y al arquero Jorge Broun, que sostenía el trofeo. “Es una estrella que sumamos y que este plantel y este club merecía por haber sido el mejor de todo el año”, declaró Fatura.

Fatura Broun con el trofeo en sus manos (Captura TV)

En las redes sociales, Rosario Central activó los festejos. En la cuenta oficial de Instagram de club, subieron el escudo con ocho estrellas: “Ahora sí, actualizado”, celebraron.

Por otro lado, vale remarcar que este jueves estaba pactada para el mediodía una conferencia de prensa de Alejo Véliz en Arroyo Seco, que fue suspendida por parte de la prensa del club.