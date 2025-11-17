Javier Milei participará del sorteo del Mundial 2026 junto a Donald Trump El mandatario argentino volará a Washington para asistir al evento que definirá la conformación de los grupos. La cita se realizará en el Kennedy Center de Washington y compartir[ia con el estadounidense en un palco exclusivo. La ceremonia marcará el inicio del calendario rumbo a la próxima Copa del Mundo, organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

El presidente Javier Milei estará presente junto a Donald Trump en el sorteo del Mundial 2026, que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington.

La expectativa es que ambos compartan el exclusivo palco presidencial, reservado únicamente para los dos referentes de la ultraderecha internacional, según adelantó Infobae.

El Mundial 2026 será el primero en ser organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá. En ese contexto, Gianni Infantino, presidente de la entidad, extendió la invitación a todos los mandatarios de los países cuyas selecciones forman parte del torneo.

“En el palco presidencial solo van a estar dos presidentes: Javier Milei y Donald Trump. Nadie más”, precisaron fuentes oficiales al mismo medio.

Con 32 equipos ya clasificados, el sorteo que definirá los 12 grupos está previsto para el 5 de noviembre, en la sala principal del Kennedy Center, un auditorio con capacidad para 2.442 personas y sede de la Orquesta Sinfónica Nacional y la Ópera Nacional de Washington.

El torneo comenzará el 9 de junio de 2026 y concluirá el 19 de julio, tras la disputa de 104 partidos.

La confirmación de la presencia de Milei se produce pocos días después de la oficialización de un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, que busca promover un crecimiento sostenido, ampliar oportunidades e impulsar un marco transparente y basado en reglas para el comercio y la innovación.