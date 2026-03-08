Russell cantó victoria en Australia y Colapinto finalizó 14° tras una gran remontada en su debut con Alpine El piloto argentino logró reponerse de una penalización provocada por un error del equipo en la largada y mostró un gran ritmo. Su compañero, Pierre Gasly, terminó décimo y le dio el primer punto del 2026 a la escudería francesa.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 se puso en marcha de manera oficial con el Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park. Mientras el británico George Russell se quedó con el triunfo en la primera cita del calendario, los ojos de los fanáticos argentinos estuvieron puestos en el debut de Franco Colapinto a bordo del monoplaza de Alpine. El pilarense completó una sólida actuación y cruzó la meta en la 14° posición, superando un inicio de carrera que se había presentado muy cuesta arriba.

Una largada accidentada y la penalización

El arranque no fue el esperado para el argentino. Una desatención y un error de procedimiento por parte del equipo Alpine en la grilla de partida le costó a Colapinto una penalización en los primeros compases de la carrera.

Lejos de desanimarse por este revés que lo relegó al fondo del pelotón, el piloto albiceleste sacó a relucir su talento: mantuvo la cabeza fría, gestionó de manera inteligente el desgaste de los neumáticos y exhibió un ritmo de carrera muy competitivo que le permitió recuperar terreno y ganar varias posiciones hasta alcanzar el 14° lugar definitivo.

El primer punto para Alpine

Del otro lado del garaje, el balance también fue positivo para la escudería francesa. El experimentado piloto francés Pierre Gasly logró meterse en la zona de puntuación al finalizar en la décima colocación.

De esta manera, Gasly sumó la primera unidad del año para Alpine en el Campeonato de Constructores, dejando buenas sensaciones sobre el rendimiento general del auto de cara a lo que será un año largo y exigente.

El Gran Premio australiano marcó así el punto de partida de un campeonato 2026 que promete ser apasionante, con un Colapinto que ya demostró tener el temple necesario para sobreponerse a las adversidades en la máxima categoría del automovilismo mundial.