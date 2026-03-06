Lionel Messi y Donald Trump juntos en la Casa Blanca El presidente de los Estados Unidos recibió al plantel del Inter Miami.

“Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi, algo que nadie ha tenido la oportunidad de decir antes. Mi hijo me dijo: ‘Papá, ¿sabes quién estará hoy?’. Le dije que no. Me dijo: ‘Messi’. Es un gran aficionado al fútbol y un gran admirador suyo y de un caballero llamado Ronaldo”, dijo Donald Trump este jueves al recibir al Inter Miami en la Casa Blanca.

En un contexto marcado por la guerra en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos recibió al capitán argentino y a la delegación del Inter Miami en la tradicional recepción a equipos campeones del deporte de su país.

Invitar a los campeones de las principales ligas deportivas estadounidenses (NFL, NBA, NHL) a la Casa Blanca es una tradición estadounidense desde hace mucho tiempo, independientemente del partido en el poder. Este año, esa tradición se ha extendido a la MLS.







Donald Trump preguntó al auditorio: “¿Quién es el mejor jugador de todos los tiempos: Pelé o Messi?”. Cuando el público respondió con el apellido del rosarino, el presidente estadounidense exclamó: “Estoy de acuerdo. Creo que lo es”.

Elogios de Trump para Mascherano

“El entrenador Mascherano se convirtió en uno de los pocos entrenadores en ganar la Copa MLS en su primera temporada. Y Leo consiguió el trofeo número 47 de su increíble carrera, la mayor cantidad de todos los tiempos. ¿Lo puedes creer?”, dijo Trump.

Y agregó: “Leo también es el actual MVP de la Copa Mundial de la FIFA. Podrías haber ido a cualquier parte del mundo, haber elegido cualquier equipo, pero elegiste Miami. No te culpo… el clima es genial”.

El saludo de Trump y De Paul

“Leo le robó el balón a un defensa de los Whitecaps y le envió un pase al gran Rodrigo De Paul. ¿Dónde demonios está Rodrigo?”, interrumpiendo su lectura. Se dio vuelta y el argentino le extendió la mano en el saludo. Trump miró a Jorge Mas, el empresario detrás de la imagen de Beckham, y le dijo: “¿Tienen algún jugador feo en este equipo?.

Trump y Venezuela

En el marco de esa recepción, Donald Trump habló de Venezuela y dijo que ha sido “estabilizada”. Además, agregó que el petróleo del país suramericano va de camino a Houston.

Ante la atenta mirada de Messi, De Paul y Suárez, entre otros, expresó: “Venezuela lo está haciendo genial, miles de millones de barriles de petróleo están en camino hacia Houston”

Durante su intervención, el mandatario elogió nuevamente a la presidenta Delcy Rodríguez, a quien calificó como una “persona maravillosa” e insistió en que mantienen una buena relación. Trump dijo que enviarán de vuelta a Venezuela “más dinero del que ellos han hecho en muchos años”.

Las declaraciones de Trump suceden después de que su secretario del interior, Doug Burgum, visitara a la presidenta Rodríguez en Caracas esta semana para ratificar las relaciones entre ambos países.