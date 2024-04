San Martín empató de local y dejó escapar la chance de quedar puntero El conjunto dirigido por Diego Flores jugó mejor pero no pudo convertir.

Sin efectividad, no hay victorias ni goles. Esto corre para ambos. San Martín de Tucumán igualó 0-0 ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, y el que festeja el empate es Quilmes, quien sigue en soledad en la punta.

Situaciones hubo, estas existieron, pero al ser mal ejecutadas, no llegaron al objetivo, que era que entrara la pelota entre los tres palos. Planteo inteligente del equipo de Sialle. Jugar en la Ciudadela no es para nada fácil. Así y todo, la Banda se plantó bien defensivamente y le complicó las llegadas claras al conjunto local.

Inclusive, los de Madryn, tuvieron las suyas. Jugando de contra y agarrando mal parado al Ciruja, generó peligro, pero lo dicho anteriormente. Si no hay efectividad, los goles no van a aparecer jamás.

A San Martín, por momentos, se lo vio incómodo. Si bien tuvo las suyas y entre la buena actuación de Soria (arquero de la visita) y el estar desacertado de cara al arco, esas oportunidades terminaron en la nada.

Los del Traductor perdieron la chance de quedar como líderes hasta que juegue el Cervecero el lunes. Guillermo Brown festeja un punto positivo que si lo hace valer en casa, va a servir y mucho. Se vio un lindo partido en Tucumán.

Fuente Olé