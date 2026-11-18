Scaloni hizo un balance del 2026: “Estoy satisfecho por haber hecho un buen trabajo este año” Tras la aplastante goleada por 7 a 0 ante Costa Rica en Córdoba, el DT cerró el calendario analizando el subcampeonato mundial, el retiro de Messi y la emotiva salida de Walter Samuel. Además, llenó de elogios al juvenil Nicolás Paz y confirmó que no sumarán a nadie al cuerpo técnico.

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se mostró plenamente conforme tras la contundente exhibición de fútbol y la victoria por 7 a 0 frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes. En su última conferencia de prensa de un 2026 atravesado por el subcampeonato mundial y el histórico retiro de Lionel Messi, el DT santafesino eligió la palabra “satisfecho” para definir la temporada y destacó la vocación innegociable de su equipo por “ser siempre protagonista”.

A la hora de repasar los momentos más memorables de este ciclo —que lo tendrá al mando de la “Albiceleste” hasta el Mundial de 2030—, Scaloni no dudó en ubicar el triunfo ante Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo como el pico máximo de emoción, superando incluso la épica y agónica victoria ante Egipto. Según relató ante los medios, aquel duelo ante los ingleses lo dejó “lleno” por lo que significó lograr el ansiado pase a una nueva final mundialista.

El encuentro en la provincia de Córdoba también sirvió para consolidar el recambio generacional que exige el equipo. El técnico valoró la jerarquía que mostraron jóvenes como Franco Mastantuono y Nicolás Paz, además de celebrar los estrenos absolutos en la Mayor de Mariano Troilo y Aaron Anselmino. Sobre Paz, quien asoma como el gran heredero futbolístico en esta nueva etapa de transición, no ahorró halagos: “Hoy hizo un partido muy bueno, igual que ante Uruguay, y da la sensación de ser un futbolista verdadero. Estamos muy contentos con él y es para estar ilusionados”.

Por otro lado, Scaloni se refirió a la emotiva salida de su ayudante de campo, Walter Samuel. Lejos de buscar alternativas, el DT catalogó al exdefensor como alguien “irremplazable” y confirmó que no buscarán sumar un nuevo integrante al cuerpo técnico de cara al 2027.

Finalmente, el líder de la “Scaloneta” habló sobre el cálido recibimiento del público en el Kempes (un recinto que elogió por su campo de juego y una provincia que suele visitar para andar en bicicleta). Marcando un leve contrapunto con la opinión del arquero Emiliano “Dibu” Martínez, el técnico aseguró no creer que la gente haya “perdido el amor por la Selección”, y remarcó que el objetivo central de su gestión sigue siendo “que la gente sea feliz” viéndolos jugar.