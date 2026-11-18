Argentina cerró el año y volverá a jugar en marzo de 2027, buscando un heredero para la “10” Tras despachar 7 a 0 al conjunto centroamericano, el equipo de Lionel Scaloni se despidió hasta la fecha FIFA de marzo de 2027. Con el retiro de Lionel Messi y la salida de Walter Samuel, el recambio está en marcha y Nico Paz se perfila para heredar la mítica camiseta.

La Selección Argentina le bajó el telón a un 2026 inolvidable y de fuertes emociones con una contundente goleada por 7 a 0 frente a Costa Rica. El amistoso disputado anoche sirvió para que el combinado nacional cerrara el calendario con una sonrisa y liberara a los futbolistas para regresar a sus respectivos clubes, consolidando la confianza en el inicio de un necesario recambio generacional tras la exitosa camada que lo ganó todo.

El próximo compromiso de la “Albiceleste” se hará esperar. El equipo volverá a ver acción recién en la ventana FIFA programada entre el 22 y el 30 de marzo de 2027, con rival y sede a confirmar. Estos encuentros marcarán el primer paso de preparación de cara a las Eliminatorias para el Mundial 2030, que comenzarán formalmente en septiembre. Todo este proceso será bajo la conducción ininterrumpida de Lionel Scaloni, quien recientemente renovó su contrato hasta la próxima cita mundialista.

El balance y una etapa de transición

El cierre de año marca el inicio de una etapa de profunda transición para la Argentina. Atrás quedó el doloroso subcampeonato del Mundo ante España, el retiro definitivo de Lionel Messi y el adiós de Walter Samuel, quien anoche tuvo su última participación como ayudante de campo en el cuerpo técnico.

El balance final de 2026 arroja números arrolladores para el seleccionado: disputó 17 partidos, de los cuales ganó 14, empató uno y perdió apenas dos (la mencionada final de la Copa del Mundo y el reciente traspié amistoso ante Uruguay).

De cara al futuro, el desafío mayúsculo que afrontará Scaloni será encontrar al nuevo dueño de la camiseta número “10”, que quedó vacante tras casi dos décadas de reinado absoluto por parte del astro rosarino. En base a sus últimas actuaciones, Nico Paz asoma como el candidato más firme para heredar la mítica casaca que Messi comenzó a utilizar en 2009.

Sin embargo, el entrenador fue cauto y advirtió que no determinará quién se quedará con ese número hasta que no sea reglamentariamente obligatorio, es decir, cuando comiencen los torneos oficiales de la FIFA. Por ende, a menos que el DT cambie su perspectiva y decida foguear a alguna figura en los amistosos previos, la “10” de la Selección seguirá guardada bajo llave.