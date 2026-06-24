Scaloni prepara un equipo alternativo para que Argentina cierre su grupo ante Jordania Con la clasificación y el primer puesto del Grupo J asegurados, el entrenador evalúa darle descanso a la mayoría de los titulares. Las grandes incógnitas pasan por la presencia de Lionel Messi y Emiliano Martínez.

La Selección Argentina comenzó a preparar su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026. Con la tranquilidad de haber asegurado el primer lugar de la zona tras vencer 2 a 0 a Austria (gracias a un nuevo doblete de Lionel Messi), el equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante Jordania con una formación que presentará múltiples variantes estructurales.

El cierre del Grupo J asoma como el escenario ideal para preservar el físico de los habituales titulares y, en simultáneo, darle rodaje a aquellos futbolistas que sumaron menos minutos en el arranque del certamen. Durante la última práctica post-partido, la división del plantel fue clara: trabajos regenerativos en el gimnasio para quienes jugaron ante el elenco europeo, y tareas intensas de campo para los suplentes.

El propio entrenador ya había anticipado esta decisión tras el reciente triunfo. “La idea es darle la posibilidad de que jueguen la mayoría que se lo merece y, siempre que el partido lo permita, lo haremos”, sostuvo Scaloni en conferencia de prensa, dejando la puerta abierta a una rotación masiva.

Las principales dudas: ¿Qué pasa con Messi y el “Dibu”?

La gran incógnita, como es habitual, gira en torno al capitán. Lionel Messi atraviesa un Mundial extraordinario, acumulando cinco goles en dos partidos y ostentando el récord de máximo artillero histórico de la competencia. Si bien el rosarino siempre quiere estar dentro de la cancha, el contexto de clasificación garantizada invita a la cautela. Si el cuerpo técnico decide resguardarlo para la etapa eliminatoria, el joven Nicolás Paz tendría su gran oportunidad desde el arranque.

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En el arco, la situación es similar. Emiliano Martínez respondió sin inconvenientes en las primeras fechas tras dejar atrás su fractura en el dedo anular de la mano derecha. No obstante, el marplatense podría descansar para cederle los guantes a Gerónimo Rulli, quien ya sumó minutos de preparación en la previa de la Copa.

Por otro lado, la única baja confirmada por cuestiones físicas es la de Cristian “Cuti” Romero. El defensor central sufrió una molestia en la rodilla derecha frente a Austria, será sometido a estudios médicos preventivos y no será arriesgado bajo ninguna circunstancia.

La probable formación de la Albiceleste

De acuerdo a los indicios arrojados por el cuerpo técnico, el once perfilado para saltar al campo de juego formaría de la siguiente manera:

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Arquero: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli.

Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli. Defensores: Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico.

Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico. Mediocampistas: Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Valentín Barco.

Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Valentín Barco. Delanteros: Lionel Messi o Nicolás Paz, Julián Álvarez y Nicolás González.

El encuentro frente al seleccionado asiático se disputará este sábado 27 de junio a las 23:00 (hora argentina) en la ciudad de Dallas. Más allá del resultado para coronar un inicio con puntaje ideal, el objetivo principal de la Argentina ya está enfocado en llegar en óptimas condiciones al debut en los 16avos de final frente al segundo clasificado del Grupo H.