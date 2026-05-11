Scaloni presentó la prelista de la Selección: sorpresas del fútbol local y todos los nombres El cuerpo técnico envió a la FIFA la nómina preliminar para la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México. Destacan las presencias de Santiago Beltrán, Milton Delgado y Tomás Aranda. La lista definitiva se conocerá a fines de mayo.

El cuerpo técnico de la Selección argentina, encabezado por Lionel Scaloni, dio un paso fundamental de cara a la defensa del título y envió formalmente a la FIFA la prelista oficial para el Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

La nómina preliminar cuenta con la base histórica del equipo campeón de América y del Mundo, pero también incluye novedades que llamaron la atención. Entre las principales sorpresas destacan figuras emergentes del fútbol local, como el arquero Santiago Beltrán (River Plate), y los juveniles Milton Delgado y Tomás Aranda (Boca Juniors), entre otros.

La fecha límite que tiene el entrenador nacido en Pujato para presentar la lista definitiva de 26 jugadores es el próximo 30 de mayo, 12 días antes del inicio de la competencia. Cabe recordar que la actividad de la “Scaloneta” en la máxima cita del fútbol comenzará el martes 16 de junio, cuando enfrente a Argelia por la primera fecha del Grupo J.

La prelista completa de Lionel Scaloni

Arqueros:

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Walter Benítez (Crystal Palace FC)

Facundo Cambeses (Racing Club)

Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores:

Agustín Giay (Palmeiras)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Nicolás Capaldo (Hamburgo SV)

Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise)

Lucas Martínez Quarta (River Plate)

Marcos Senesi (Bournemouth)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Nicolás Otamendi (SL Benfica)

Germán Pezzella (River Plate)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Lautaro Di Lollo (Boca Juniors)

Zaid Romero (Getafe CF)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Marcos Acuña (River Plate)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Gabriel Rojas (Racing Club)

Mediocampistas:

Máximo Perrone (Calcio Como 1907)

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Guido Rodríguez (Valencia CF)

Aníbal Moreno (River Plate)

Milton Delgado (Boca Juniors)

Alan Varela (FC Porto)

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Rodrigo De Paul (Inter de Miami)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Enzo Fernández (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Giovani Lo Celso (Real Betis Balompié)

Nicolás Domínguez (Nottingham Forest)

Emiliano Buendía (Aston Villa)

Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo)

Delanteros:

Lionel Messi (Inter de Miami)

Nicolás Paz (Calcio Como 1907)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Tomás Aranda (Boca Juniors)

Nicolás González (Atlético de Madrid)

Alejandro Garnacho (Chelsea)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Matías Soulé (AS Roma)

Claudio Echeverri (Girona Fútbol Club)

Gianluca Prestianni (SL Benfica)

Santiago Castro (Bologna FC)

Lautaro Martínez (Internazionale de Milán)

José Manuel López (Palmeiras)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Mateo Pellegrino (Parma Calcio)