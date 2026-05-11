El Torneo Apertura entró en su etapa más decisiva y apasionante. Con la culminación de unos vibrantes octavos de final, los playoffs ya tienen confirmados los cruces de cuartos, que se disputarán con apenas tres días de descanso respecto a la fase anterior.
El cuadro de cuartos
Por un lado de la llave, Unión de Santa Fe visitará este martes 12 a Belgrano en Córdoba. El conjunto “Tatengue” llega de eliminar a Independiente Rivadavia en Mendoza, mientras que el “Pirata” viene sumamente entonado tras vencer a Talleres en el clásico provincial.
Ese mismo martes, la jornada de cuartos continuará con el duelo entre Huracán y Argentinos Juniors en La Paternal. El “Globo” llega fortalecido tras dar el gran golpe del fin de semana y eliminar a Boca Juniors en La Bombonera.
Del lado opuesto del cuadro, la actividad se concentrará el miércoles 13 de mayo. Rosario Central, que logró darle vuelta el resultado a Independiente jugando como local, se medirá ante Racing Club, conjunto que consiguió una agónica clasificación tras dejar en el camino a Estudiantes en La Plata.
El último boleto a las semifinales lo dirimirán River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata. El “Millonario” viene de eliminar a San Lorenzo en una emocionante e infartante tanda de penales en el Monumental, mientras que el “Lobo” dio la nota al imponerse por 1 a 0 en su dura visita a Liniers.
Cronograma completo de los cuartos de final
- Belgrano vs. Unión: martes 12 de mayo a las 19:00 hs.
- Argentinos Juniors vs. Huracán: martes 12 de mayo a las 21:30 hs.
- Rosario Central vs. Racing: miércoles 13 de mayo a las 19:00 hs.
- River Plate vs. Gimnasia (LP): miércoles 13 de mayo a las 21:30 hs.