Así quedaron conformados los cruces de cuartos de final del Torneo Apertura Finalizada la instancia de octavos, ya se conocen los ocho equipos que irán en busca del campeonato. La acción se reanuda inmediatamente entre este martes y miércoles. El cronograma completo de partidos.

El Torneo Apertura entró en su etapa más decisiva y apasionante. Con la culminación de unos vibrantes octavos de final, los playoffs ya tienen confirmados los cruces de cuartos, que se disputarán con apenas tres días de descanso respecto a la fase anterior.

El cuadro de cuartos

Por un lado de la llave, Unión de Santa Fe visitará este martes 12 a Belgrano en Córdoba. El conjunto “Tatengue” llega de eliminar a Independiente Rivadavia en Mendoza, mientras que el “Pirata” viene sumamente entonado tras vencer a Talleres en el clásico provincial.

Ese mismo martes, la jornada de cuartos continuará con el duelo entre Huracán y Argentinos Juniors en La Paternal. El “Globo” llega fortalecido tras dar el gran golpe del fin de semana y eliminar a Boca Juniors en La Bombonera.

Del lado opuesto del cuadro, la actividad se concentrará el miércoles 13 de mayo. Rosario Central, que logró darle vuelta el resultado a Independiente jugando como local, se medirá ante Racing Club, conjunto que consiguió una agónica clasificación tras dejar en el camino a Estudiantes en La Plata.

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El último boleto a las semifinales lo dirimirán River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata. El “Millonario” viene de eliminar a San Lorenzo en una emocionante e infartante tanda de penales en el Monumental, mientras que el “Lobo” dio la nota al imponerse por 1 a 0 en su dura visita a Liniers.

Cronograma completo de los cuartos de final

Belgrano vs. Unión: martes 12 de mayo a las 19:00 hs.

martes 12 de mayo a las 19:00 hs. Argentinos Juniors vs. Huracán: martes 12 de mayo a las 21:30 hs.

martes 12 de mayo a las 21:30 hs. Rosario Central vs. Racing: miércoles 13 de mayo a las 19:00 hs.

miércoles 13 de mayo a las 19:00 hs. River Plate vs. Gimnasia (LP): miércoles 13 de mayo a las 21:30 hs.