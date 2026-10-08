Se confirmó la fecha del Superclásico: Boca y River jugarán el 1 de noviembre en la Bombonera La Asociación del Fútbol Argentino anunció que el esperado cruce por la fecha 15 se disputará el domingo a las 15:00. Será un duelo determinante para la clasificación a las copas. Además, se oficializó el cronograma de las jornadas 13 y 14.

El Superclásico del fútbol argentino ya tiene día y horario confirmado. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga Profesional anunciaron que Boca Juniors y River Plate se enfrentarán el próximo domingo 1 de noviembre a las 15:00 en la “Bombonera”, en el marco de la decimoquinta jornada del Torneo Clausura.

El encuentro cobrará una trascendencia fundamental para las aspiraciones de ambos clubes, ya que se disputará en la penúltima fecha de la fase de grupos. Tanto el equipo local como el conjunto “Millonario” llegarán a esta instancia con la necesidad de sumar puntos clave para asegurar su clasificación a las próximas copas internacionales y para mantenerse en la pelea por la cima de la tabla anual.

Además de oficializar el choque entre los dos gigantes del fútbol nacional, las autoridades dieron a conocer el cronograma completo de partidos para las fechas 13, 14 y 15, delineando así el tramo final y decisivo de la fase clasificatoria del certamen.

El calendario completo de la recta final

Fecha 13

Jueves 15/10: Huracán vs. Gimnasia (20.00).

Huracán vs. Gimnasia (20.00). Viernes 16/10: Defensa y Justicia vs. Instituto (19.00) | Boca vs. Talleres (21.30).

Defensa y Justicia vs. Instituto (19.00) | Boca vs. Talleres (21.30). Sábado 17/10: Banfield vs. Argentinos (15.00) | Platense vs. Lanús (17.30) | Ind. Rivadavia Mza. vs. Tigre (17.30) | Vélez vs. Gimnasia Mza. (20.00) | Atlético Tucumán vs. Rosario Central (20.00).

Banfield vs. Argentinos (15.00) | Platense vs. Lanús (17.30) | Ind. Rivadavia Mza. vs. Tigre (17.30) | Vélez vs. Gimnasia Mza. (20.00) | Atlético Tucumán vs. Rosario Central (20.00). Domingo 18/10: Racing vs. Independiente (14.45) | Estudiantes vs. San Lorenzo (18.00) | Estudiantes (RC) vs. Aldosivi (18.00) | Belgrano vs. River (20.15).

Racing vs. Independiente (14.45) | Estudiantes vs. San Lorenzo (18.00) | Estudiantes (RC) vs. Aldosivi (18.00) | Belgrano vs. River (20.15). Lunes 19/10: Newell’s vs. Central Córdoba (19.00) | Sarmiento vs. Barracas Central (19.00) | Deportivo Riestra vs. Unión (21.15).

Fecha 14

Viernes 23/10: Gimnasia Mza. vs. Platense (18.30) | Gimnasia vs. Sarmiento (19.00) | Tigre vs. Atlético Tucumán (21.15).

Gimnasia Mza. vs. Platense (18.30) | Gimnasia vs. Sarmiento (19.00) | Tigre vs. Atlético Tucumán (21.15). Sábado 24/10: Banfield vs. Lanús (14.45) | Talleres vs. Defensa y Justicia (17.00) | San Lorenzo vs. Newell’s (19.15) | Rosario Central vs. Huracán (21.30).

Banfield vs. Lanús (14.45) | Talleres vs. Defensa y Justicia (17.00) | San Lorenzo vs. Newell’s (19.15) | Rosario Central vs. Huracán (21.30). Domingo 25/10: Aldosivi vs. Belgrano (14.45) | Independiente vs. Boca (17.00) | River vs. Racing (19.15) | Central Córdoba vs. Vélez (21.30) | Barracas Central vs. Estudiantes (21.30).

Aldosivi vs. Belgrano (14.45) | Independiente vs. Boca (17.00) | River vs. Racing (19.15) | Central Córdoba vs. Vélez (21.30) | Barracas Central vs. Estudiantes (21.30). Lunes 26/10: Unión vs. Estudiantes (19.00) | Instituto vs. Deportivo Riestra (21.15).

Unión vs. Estudiantes (19.00) | Instituto vs. Deportivo Riestra (21.15). Martes 27/10: Argentinos vs. Ind. Rivadavia Mza. (19.00).

Fecha 15