El mensaje de Messi para su papá tras su despedida de la Selección El astro argentino compartió una foto en sus historias de Instagram y recordó a Jorge Messi, quien murió en agosto pasado. La imagen muestra a Leo con la camiseta albiceleste, mirando hacia el cielo, en una noche muy especial en el Monumental.

Lionel Messi volvió a recordar a su papá, Jorge, después de una noche que quedará marcada para siempre en su historia con la selección argentina. Tras disputar su último partido con la Albiceleste en el Monumental, el rosarino compartió una emotiva imagen en sus historias de Instagram con un mensaje dirigido a su padre. “No sabés lo que te extrañamos anoche…”, escribió Leo sobre la fotografía.

Messi mira hacia el cielo y se lleva una mano a la cabeza, con lágrimas en los ojos. La escena transmite la emoción de una jornada cargada de sentimientos y, sobre todo, la ausencia de Jorge, quien durante décadas fue una figura fundamental en su vida y en su carrera.

El mensaje llegó horas después del triunfo de Argentina ante Benín, en un partido que marcó la despedida de Messi del seleccionado. Después del encuentro, el capitán había tomado el micrófono en el centro del campo para hablar ante los hinchas y, entre las primeras personas que mencionó, estuvo justamente su papá.

“Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. “Obviamente, en lo primero que pienso es en mi viejo”, expresó Leo frente al público del Monumental.

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La ausencia de Jorge, presente en una noche histórica

Jorge Messi murió el 8 de agosto de 2026, a los 68 años, en Rosario. Además de ser el padre de Leo, fue una pieza clave en el desarrollo de su carrera desde sus primeros pasos en el fútbol y durante buena parte de su trayectoria profesional.

La ausencia se hizo especialmente visible durante la despedida del Monumental. En una noche en la que Messi recibió el cariño de miles de argentinos y cerró una etapa histórica con la camiseta celeste y blanca, hubo una persona que no pudo estar presente.

No fue la primera vez que Messi habló públicamente de Jorge desde su muerte. En agosto había publicado una extensa carta en la que contó el dolor por su pérdida y repasó el vínculo que los unió durante toda su vida. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir”, había escrito entonces.

Ahora, en una de las noches más importantes de su carrera con la Selección, el recuerdo volvió a aparecer. Esta vez, desde el Monumental, mirando al cielo.