“Chiqui” Tapia y la cúpula de la AFA declaran por presunta evasión de $19.300 millones El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y el tesorero Pablo Toviggino deberán presentarse ante el juez Diego Amarante. Se los investiga por la retención indebida de aportes y tributos. Qué pruebas complican a los dirigentes.

El cerco judicial sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ingresa en una etapa decisiva. Esta semana, las máximas autoridades de la entidad, encabezadas por su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero Pablo Toviggino, deberán sentarse en el banquillo para prestar declaración indagatoria ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico, a cargo del juez Diego Amarante.

La causa investiga una presunta retención indebida de aportes y tributos, a raíz de una contundente denuncia impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que actúa como querellante en el expediente.

El cronograma de indagatorias

El juez Amarante diagramó una ronda de declaraciones que comenzará este mismo lunes y se extenderá hasta el jueves, abarcando a los principales responsables financieros y directivos de la institución: