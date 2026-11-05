Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal A los 41 años, el histórico delantero le puso punto final a un ciclo inigualable de 23 años con el equipo nacional. Se despide como una leyenda absoluta, ostentando un récord de 234 partidos disputados y 146 goles.

Cristiano Ronaldo le puso punto final a una de las etapas más gloriosas de la historia del deporte. A sus 41 años, el delantero anunció oficialmente su retiro de la selección de Portugal a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde confirmó que su ciclo representando a su país ha concluido tras más de dos décadas en la élite internacional para darle paso a las nuevas generaciones.

La decisión fue comunicada tras un período de reflexión posterior a la última ventana de selecciones. “Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de la Selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro”, escribió el astro luso.

En su carta de despedida, el futbolista reconoció la dificultad de dar este paso, subrayando que su paso por el combinado nacional no se resume solo en récords, sino en las personas que lo acompañaron: “No es una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, sino también con el corazón. Nunca me rendí. Y, sobre todo, nunca dejé de sentir orgullo por representar a Portugal”.

Su historia con la selección absoluta había comenzado el 19 de agosto de 2003, cuando con apenas 18 años debutó bajo la conducción técnica del brasileño Luiz Felipe Scolari. Previamente, ya había forjado su camino en los equipos juveniles (donde sumó 18 goles en 34 partidos), desde su primera aparición oficial en la categoría Sub-15 el 23 de febrero de 2001.

Los números de una carrera sin precedentes

Las estadísticas que deja Cristiano conforman una trayectoria internacional inigualable en la historia del fútbol. A lo largo de su carrera con la mayor, acumuló 18.604 minutos en cancha, recibiendo apenas una tarjeta roja y 32 amarillas. Disputó 234 partidos en los que anotó 146 goles y brindó 45 asistencias.

Su letalidad goleadora se distribuyó en todas las competencias que disputó con su país:

Clasificación para la Eurocopa: 42 partidos (39 goles)

42 partidos (39 goles) Eliminatorias para el Mundial: 48 partidos (37 goles)

48 partidos (37 goles) Amistosos: 56 encuentros (22 goles)

56 encuentros (22 goles) Eurocopa: 30 partidos (14 goles)

30 partidos (14 goles) Copa del Mundo: 27 partidos (11 goles)

27 partidos (11 goles) UEFA Nations League (Fase regular y Final): 21 partidos (15 goles)

21 partidos (15 goles) Playoffs (Mundial y Eurocopa): 6 partidos (6 goles)

6 partidos (6 goles) Copa Confederaciones: 4 partidos (2 goles)