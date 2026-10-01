Sin Messi, la Selección Argentina se floreó y goleó 4-0 a Bolivia El equipo dirigido por Lionel Scaloni mostró un gran nivel y se impuso con tantos de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José Manuel López. El próximo sábado, la "Albiceleste" enfrentará a Burkina Faso.

La Selección Argentina de fútbol, sin la presencia de su capitán Lionel Messi, comenzó su serie de encuentros correspondientes a la presente fecha FIFA con una contundente victoria por 4 a 0 frente a Bolivia. El amistoso internacional sirvió para que el entrenador Lionel Scaloni probara variantes y consolidara el funcionamiento del equipo, que exhibió un claro dominio durante los 90 minutos de juego.

La apertura del marcador llegó a los 19 minutos de la primera mitad por intermedio de Lautaro Martínez. El delantero del Inter de Milán recibió un preciso pase en profundidad del mediocampista Alexis Mac Allister y, luego de que la pelota le quedara atrás tras un rebote en su taco, logró acomodarse para batir la valla rival con un certero remate cruzado.

Apenas diez minutos después, cuando se cumplía la media hora de partido, Nicolás Paz amplió la ventaja con una exquisita resolución. El actual jugador del Como de Italia quedó de cara al arco tras una asistencia de Exequiel Palacios y picó la pelota por encima de la salida del arquero boliviano Guillermo Viscarra. Antes del descanso, el conjunto nacional pudo haber estirado la diferencia a través de Julián Álvarez, quien quedó mano a mano pero demoró en la definición.

Complemento y próximos compromisos

Ya en la segunda mitad, la Argentina mantuvo el control del partido y logró sellar la goleada. El defensor Cristian Romero anotó el tercer tanto mediante un cabezazo, luego de conectar un muy buen tiro de esquina ejecutado por Paz. Finalmente, a los 41 minutos del complemento, el delantero José Manuel López decretó el 4 a 0 definitivo con una clásica definición de goleador dentro del área chica.

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Tras este triunfo, la agenda de la Selección continuará con su segunda presentación de la ventana internacional, programada para este sábado a las 21 horas frente al combinado de Burkina Faso. El cierre de la gira será el martes 6 de octubre con el amistoso ante Benín, una jornada de gran trascendencia emocional ya que marcará el partido despedida de Lionel Messi.