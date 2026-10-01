Franco Colapinto habló sobre su choque con Gasly El piloto argentino dialogó en conferencia de prensa en la previa del Gran Premio de Bahréin que se disputará en Sepang, Malasia. “Tomé toda la responsabilidad, estoy triste por lo que pasó pero hemos tenido muchas charlas como equipo”, aclaró.

Franco Colapinto tiene todo listo para participar este fin de semana del Gran Premio de Bahréin que se desarrollará en el circuito de Sepang, en Malasia. En la previa del comienzo de los entrenamientos, el argentino habló en conferencia de prensa y se manifestó sobre el accidente que protagonizó en el GP de Azerbaiyán donde provocó su abandono, el de su compañero Pierre Gasly y el de Lando Norris.

La primera respuesta del argentino fue ante una consulta si fue su peor momento en la Fórmula 1: “No lo creo, hay momentos más complicados que otros siempre pero lo que importa es estar unidos, crecer y mejorar como piloto y persona. Ha sido uno de esos momentos donde aprendés. Yo estoy bien, listo para correr aquí, hay muchas cosas nuevas en esta pista y es emocionante venir aquí. Fue un bloqueo, un error simple y tonto, todos los pilotos lo ha tenido, Lando y Oscar lo tuvieron también, no es algo que haya que mirar con un análisis exhaustivo, lo que pasa es que nos costó muchos puntos, pero el error es muy simple”.

Por otro lado, habló sobre la charla que mantuvo con el mandatario de Alpine, Flavio Briatore: “Hay veces donde todo el mundo está enfadado y es complicado. Flavio es un gran líder y es de los mejores que he tenido, sabe manejar muy bien estas situaciones y hacer al equipo mejor. Siempre he creído en él en este aspecto, seguro que no es lo ideal ser el que se ha equivocado en una situación así. Es genial aprender de él, nada más pude tomé toda la responsabilidad, estoy triste por lo que pasó pero hemos tenido muchas charlas como equipo”.

Además, destacó que los rumores de enojo por parte de Briatore y de su posible pérdida de asiento en la F1 están infundados: “Hemos mirado todo, hemos aprendido y ya es pasado. No es cierto, fui enseguida a trabajar a la fábrica y nuestros planes de futuro nunca cambiaron. Claro que Flavio estaba enfadado, lo último que quieres es crear una situación así, estábamos haciendo un gran trabajo Pierre y yo. Fue un bloqueo, fue muy mala suerte llevarme a Pierre, a tu compañero, y a Lando, y crear todo esto. No puedes cambiar el pasado, lo hemos arreglado internamente y han sido todos muy comprensivos conmigo”, declaró.

MIRA TAMBIÉN Scaloni explicó cómo jugará el equipo sin Messi y reveló su charla íntima con el plantel

El accidente en Azerbaiyán también alcanzó a Lando Norris. El campeón del mundo, enojado tras el choque, había dicho que había algunos pilotos que necesitaban un baneo de una carrera ante estos accidentes. Colapinto manifestó que le sorprendió la reacción inicial del británico, aunque atribuyó esas declaraciones a la tensión del momento. El británico luego pidió perdón.

“Fue el calor del momento, sabe qué tipo de comentarios puede crear porque ha sido uno de los pilotos que más ha hablado de ‘hate’ en el pasado. Me sorprendió un poco lo que dijo pero enseguida se disculpó, se creó mucho ‘hate’. Es una situación muy complicada con el mundo exterior y tenemos que mantener todo más para nosotros, está todo bien entre nosotros, hemos hablado”, sostuvo.