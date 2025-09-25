Suffok se impuso en el Gran Premio Batalla de Tucumán en una emocionante carrera En una jornada hípica de alta emoción y con un hipódromo repleto, el caballo Suffok se alzó con la victoria en la 70ª edición del Gran Premio Batalla de Tucumán, la carrera más importante del calendario provincial. Con la magistral conducción del jockey Facundo Ricardo Morán, el ejemplar logró un lugar en el selecto historial de este tradicional evento.

La carrera, que se disputó sobre 2200 metros, tuvo un desarrollo intenso. Desde el inicio, Suffok fue presionado por Remanente y Standartd, pero logró mantener la ventaja. Al entrar en la recta final, el hijo de Forge, preparado por Lázaro Noguera Assad, se despegó de sus rivales y, a pesar de la fuerte arremetida de Dr. Legasov, cruzó la meta en un tiempo de 2’18”1/5.

La victoria de Suffok, que venía de ganar el Clásico 110º Aniversario Caja Popular de Ahorros, confirma su excelente momento. El defensor de la caballeriza L.C.J. derrotó al campeón de 2024 y se consolida como uno de los grandes nombres del turf tucumano. El podio lo completaron Dr. Legasov, que llegó a medio pescuezo, y Laudrup, a tres cuartos de cuerpo del escolta.