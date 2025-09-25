La carrera, que se disputó sobre 2200 metros, tuvo un desarrollo intenso. Desde el inicio, Suffok fue presionado por Remanente y Standartd, pero logró mantener la ventaja. Al entrar en la recta final, el hijo de Forge, preparado por Lázaro Noguera Assad, se despegó de sus rivales y, a pesar de la fuerte arremetida de Dr. Legasov, cruzó la meta en un tiempo de 2’18”1/5.
La victoria de Suffok, que venía de ganar el Clásico 110º Aniversario Caja Popular de Ahorros, confirma su excelente momento. El defensor de la caballeriza L.C.J. derrotó al campeón de 2024 y se consolida como uno de los grandes nombres del turf tucumano. El podio lo completaron Dr. Legasov, que llegó a medio pescuezo, y Laudrup, a tres cuartos de cuerpo del escolta.