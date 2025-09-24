Recordaron a los héroes de la Batalla de Tucumán con una caminata por el Barrio Ciudadela Las actividades fueron encabezadas por la intendente Rossana Chahla, junto al vicegobernador Miguel Acevedo, autoridades y vecinos, con un emotivo homenaje a los próceres que lucharon junto al pueblo tucumano en 1812. Hubo intervenciones artísticas y un fuerte llamado a recuperar la identidad local.

Al conmemorarse este 24 de Septiembre el 213° aniversario de la Batalla de Tucumán, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán recordó a los próceres de esa gesta clave en el proceso de la independencia nacional con una caminata por el histórico Barrio Ciudadela.

El recorrido, encabezado por la intendente Rossana Chahla junto al vicegobernador Miguel Acevedo, se inició en el estadio del Club Atlético San Martín y culminó en la Casa Belgraniana, ubicada en Bolívar y Bernabé Aráoz. En ese espacio dedicado a la memoria del General Manuel Belgrano, las autoridades, junto a vecinos, delegaciones escolares y agrupaciones gauchas rindieron homenaje a los héroes de 1812.

El evento incluyó la representación de una obra teatral a cargo del Grupo Los Intérpretes que revivió el momento en el que Belgrano, al mando del Ejército Argentino, decidió plantarse en Tucumán junto al pueblo para luchar contra los españoles y comenzar a forjar los cimientos de nuestra Patria.

De la ceremonia, que incluyó representaciones y un espectáculo musical en vivo, participaron los legisladores Hugo Ledesma y Alejandro Figueroa, funcionarios del gabinete municipal, la Banda de Música Militar y los Soldados Históricos del Ejército.

“Sin lugar a dudas, la Batalla del Tucumán ha marcado un antes y un después para nuestra Independencia. Sin el 24 de Septiembre no hubiéramos tenido el 9 de Julio”, reflexionó la intendente Chahla en el marco de los festejos.

El Barrio Ciudadela, donde el 24 de Septiembre de 1812 tuvo lugar la histórica Batalla de Tucumán, fue íntegramente revalorizado por la Municipalidad de la Capital, en el marco de un proyecto de Musealización del que también participan, de manera articulada, la Legislatura provincial y la Universidad Nacional de Tucumán. Este proceso se puso en marcha en junio de 2025 con la firma de un Acta Acuerdo entre la intendente Chahla y autoridades de esas instituciones.

En este sentido, la jefa municipal remarcó que “esta conmemoración no es tan solo una caminata, sino todo un proceso para devolverle la identidad a este barrio, donde se vino trabajando desde hace bastante tiempo, estudiando toda su historia, la cultura y que es lo pasó”. Agregó que el objetivo de este proyecto es “poder contarles a los argentinos, a los tucumanos y a nuestros vecinos los sucesos que acontecieron en este lugar y la importancia histórica que tiene”.

La intendente destacó el trabajo conjunto realizado con la colaboración del legislador Hugo Ledesma, quien hace más de un año se acercó a la Municipalidad con la propuesta de Musealización y Puesta en Valor del Barrio Histórico de la Ciudadela. “Vinimos trabajando en conjunto, con mejoras en la zona, en sus espacios verdes, con la instalación de nuevos complejos semaforizados y cámaras con soporte de inteligencia artificial, que también permite mejorar la seguridad ciudadana, porque queremos devolverle la cultura y nuestras raíces a los tucumanos”, enfatizó Chahla.

En referencia a esta fecha especial para el pueblo tucumano, la intendente de la capital reflexionó: “No podemos olvidar lo que les ha costado a estos héroes luchar por nuestra libertad, para que hoy tengamos democracia. Tenemos que estar orgullosos de que esta Batalla se haya librado en Tucumán, porque sin el 24 de Septiembre no hubiéramos tenido el 9 de Julio, no hubiera habido libertad y hubiéramos seguido siendo dependientes de España o de algún otro país”.

El valor del pueblo tucumano

Por su parte, el vicegobernador Acevedo subrayó el valor simbólico de la jornada. “Esta conmemoración sirve para tomar conciencia de que el país no sería lo que es si no se hubiese librado la Batalla de Tucumán. Esa batalla donde los tucumanos y tucumanas demostramos integridad, valentía, y el compromiso de honrar a nuestra patria y a nuestra tierra”, expresó.

El presidente de la Legislatura también hizo una fuerte defensa de la identidad del pueblo tucumano, que luchó junto a Manuel Belgrano en esa histórica gesta de 1812. “Tenemos que recuperar nuestra identidad, la tucumanidad, y esta fecha nos tiene que ayudar a hacer eso, a sentirnos orgullosos de ser tucumanos”, dijo. Y añadió: “El 24 de septiembre debe ser una fiesta del pueblo. Tenemos que estar todos juntos para que Tucumán, de una vez por todas, sea grande”.

A su turno, el legislador Ledesma destacó la importancia de mantener viva la memoria histórica a través de estas iniciativas. “La verdad que fue una jornada exitosa, con muchísima gente participando, además de los convocados oficialmente. Esto tiene que ser una tradición, una conmemoración que se reedite año a año”, expresó.

El legislador hizo hincapié en el valor simbólico del espacio elegido para la conmemoración. “Tenemos el orgullo de que acá, en el barrio de La Ciudadela, el 24 de septiembre de 1812 se ha librado una batalla donde los protagonistas fueron vecinos que vivían acá, mujeres y hombres que dieron su vida por la libertad de nuestra Nación. ¿Cómo no reeditarla? ¿Cómo no honrarla?”, manifestó.

Ledesma también llamó a poner en valor figuras históricas locales muchas veces olvidadas. “Sin duda alguna, la historia que nos viene contada desde Buenos Aires no tiene en cuenta a las mujeres que lucharon, ni a próceres locales como Bernabé Aráoz. Hace falta que el 24 de septiembre sea feriado nacional. No puede ser que la última gran batalla donde se venció a los realistas no esté reconocida a nivel país”, argumentó.

Finalmente, el parlamentario convocó a toda la ciudadanía a sumarse a esta causa para honrar la memoria del gran prócer tucumano. “Les pido a los diputados tucumanos que presenten los proyectos necesarios para que Bernabé Aráoz sea reconocido como héroe nacional y que el 24 de Septiembre sea, como mínimo, un feriado nacional”, concluyó.

Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán