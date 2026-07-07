Suiza dejó en el camino a Colombia y se cruzará con Argentina El equipo europeo fue más efectivo en la tanda de penales luego de un empate sin goles y se ganó un lugar entre los ocho mejores del Mundial 2026.

Suiza escribió una de las páginas más importantes de su historia mundialista. En un partido cargado de tensión y paridad, el conjunto europeo eliminó a Colombia por penales y se convirtió en el próximo rival de Argentina en los cuartos de final.

El encuentro tuvo pocas diferencias entre dos equipos que entendieron que un error podía significar el final del sueño. Colombia intentó imponer su ritmo y buscó lastimar con la velocidad de sus delanteros, mientras que Suiza apostó por el orden, la paciencia y una defensa que resistió cada embate.

Con el correr de los minutos, el cansancio comenzó a hacerse protagonista y ninguno de los dos logró sacar ventaja. El empate llevó la definición al tiempo suplementario, donde la tensión creció todavía más.

Los últimos minutos fueron un reflejo de lo que estuvo en juego: piernas pesadas, corazones acelerados y dos selecciones aferradas a la ilusión de seguir en carrera.

La historia se resolvió desde el punto penal. Allí apareció la personalidad de los futbolistas suizos, que estuvieron más precisos y lograron quedarse con una clasificación inolvidable.

Argentina ya tiene rival

Con este resultado, Suiza avanzó a los cuartos de final y enfrentará a Argentina en la próxima instancia. La Albiceleste llega después de superar a Egipto en Atlanta, en un encuentro que también tuvo una enorme carga emocional y terminó con festejo argentino.

Ahora, el equipo de Lionel Scaloni tendrá enfrente a un rival que llega fortalecido por una victoria conseguida desde la resistencia y la presión de una definición mano a mano.

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