Tras el triunfo de Boca, Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección Argentina Luego de la victoria ante O'Higgins, el mediocampista reconoció que evalúa su futuro en el combinado nacional tras el impacto de perder la final del Mundial 2026. Además, reveló las duras complicaciones físicas que enfrentó durante la competencia.

La victoria de Boca Juniors ante O’Higgins de Chile, por el partido de ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana, dejó un fuerte impacto extrafutbolístico a raíz de las sorpresivas declaraciones de Leandro Paredes. En su paso por la zona mixta tras el encuentro, el volante de 32 años sembró dudas concretas sobre su futuro vistiendo la camiseta de la Selección Argentina.

Sin haber tomado descanso tras su participación en el reciente Mundial 2026, donde el conjunto nacional cayó en la final y se quedó a las puertas del bicampeonato, el mediocampista fue contundente: “No sé si estoy para seguir en la Selección argentina. Hay que digerir lo que pasó y procesarlo”. En esa misma línea, admitió que, después de varios años de intensa trayectoria en la Mayor, es el momento de evaluar diversos factores personales y deportivos antes de tomar una determinación definitiva.

El exjugador de la Roma remarcó el peso anímico que dejó el desenlace del certamen mundialista debido a la paridad del encuentro decisivo. “Va a ser un proceso largo de superar lo que vivimos, porque si bien conseguimos cosas importantes, perder la final del mundo va a doler por mucho tiempo porque estuvimos cerca otra vez”, manifestó. Asimismo, dejó en claro que su postura no es aislada y que otros integrantes del equipo conducido por Lionel Scaloni se encuentran en la misma disyuntiva: “Muchos van a pensar en una decisión de seguir o no”.

El esfuerzo físico en el Mundial y el presente Xeneize

Más allá de la incertidumbre sobre su futuro internacional, Paredes reveló los obstáculos físicos que debió sortear durante la máxima cita del fútbol. El mediocampista surgido de las inferiores del club de la Ribera detalló que compitió arrastrando una fisura ósea, precisando que los dolores se agudizaron de manera notable luego del enfrentamiento contra el seleccionado de Egipto.

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Lejos de tomarse vacaciones, el jugador ya se reincorporó a los trabajos diarios bajo las órdenes del cuerpo técnico comandado por Rodolfo Arruabarrena. Al referirse al presente de Boca, Paredes envió un mensaje puertas adentro e instó a dar vuelta la página tras la temprana frustración que significó la eliminación en la ronda inicial de la Copa Libertadores.

“Lo que pasamos duele, porque nos habíamos preparado para otro tipo de competiciones, para pelear por cosas importantes”, reflexionó, aunque rápidamente fijó el nuevo objetivo del semestre: “Obviamente que la Sudamericana es importante también para nosotros porque vamos a apuntar a llegar al final también”.