Facundo Medina salió al balcón de su casa familiar y pidió a sus vecinos: “No crean boludeces” El defensor de la selección estaba acompañado por el Flaco López, delantero del equipo. Ambos dijeron estar muy tristes por la derrota en la final ante España.

Facundo Medina regresó a Villa Caraza, el barrio de la localidad bonaerense de Lanús donde creció, después de disputar con la selección argentina la final del Mundial 2026. Desde un balcón y acompañado por José Manuel “Flaco” López, otro integrante del plantel nacional, el defensor habló ante los vecinos y dejó un contundente mensaje frente a los rumores que circularon en las redes sociales tras la derrota ante España.

“No crean boludeces. Ustedes vieron en fotos y videos que siempre fue un grupo bueno. No crean boludeces”, afirmó el futbolista del Olympique de Marsella, en referencia a las teorías que intentaron explicar la caída en la final a partir de supuestas diferencias internas en el plantel.

Medina también reconoció el impacto que tuvo la derrota entre los jugadores y explicó que la tristeza influyó en la decisión de algunos integrantes de la delegación de no regresar inmediatamente a la Argentina.

“Estamos muy tristes por haber perdido. También nosotros estamos así. Por eso algunos de los chicos no vinieron para acá. Nosotros nos ponemos mal, nos ponemos tristes”, señaló.

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De todos modos, el defensor intentó poner el resultado deportivo en perspectiva. “Ya sé que está mal porque es un partido de fútbol y hay cosas más importantes en la vida. Hay que ser buena gente”, expresó ante los hinchas que se acercaron para recibirlo.

Medina, de 27 años, disputó cinco partidos durante la Copa del Mundo, incluida la final que el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni perdió 1 a 0 frente a España.

A su lado estuvo el Flaco López, quien también integró el plantel argentino y destacó el significado de regresar al lugar donde ambos dieron sus primeros pasos.

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“El mayor orgullo que tenemos nosotros es venir de donde venimos”, sostuvo el delantero. Y agregó: “Tenemos que sentirnos más que orgullosos de ser argentinos”.

La visita se produjo pocos días después del regreso de la delegación nacional y en medio de las numerosas muestras de reconocimiento que recibió el equipo pese a no haber podido conquistar su cuarta Copa del Mundo.