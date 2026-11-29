“Vamos a salir campeones”: la promesa de Martínez Quarta a los hinchas de River tras el triunfo ante Instituto El defensor dejó una frase contundente en Córdoba que se viralizó rápidamente entre los fanáticos luego de la clasificación a semifinales. El equipo de Leonardo Ponzio ganó 1-0 con gol de Gonzalo Montiel —pese a fallar dos penales— y recibirá a Independiente en el Monumental el fin de semana del 6 de diciembre.

Lucas Martínez Quarta se mostró plenamente confiado de cara al tramo decisivo del Torneo Clausura 2026 y dejó en claro cuál es el objetivo de River Plate tras vencer por 1-0 a Instituto en Alta Córdoba y meterse entre los cuatro mejores del certamen.

Al finalizar el encuentro, el defensor dejó una frase que encendió la ilusión de los simpatizantes: “Vamos a salir campeones”, expresó ante la consulta del periodista Luciano Aimar. De inmediato, el video comenzó a viralizarse en las redes sociales entre los hinchas del “Millonario”.

Si bien el zaguero integró el banco de suplentes y no ingresó en el partido en Córdoba —ya que la dupla central estuvo conformada por Lautaro Rivero y Nicolás Otamendi—, celebró un triunfo fundamental que mantiene intactas las aspiraciones del club de Núñez de levantar el trofeo. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio se impuso gracias a un gol de Gonzalo Montiel durante el primer tiempo, aunque la ventaja pudo haber sido más amplia: Sebastián Driussi y Thiago Almada tuvieron la oportunidad de convertir desde el punto penal, pero ambos fallaron.

Cuándo y dónde se jugará la semifinal ante Independiente

Con la clasificación asegurada, River ya piensa en su próximo compromiso: enfrentará a Independiente en un clásico decisivo por un lugar en la final del Clausura. La Liga Profesional estableció que las semifinales se disputarán durante el fin de semana del 6 de diciembre, aunque por el momento no se anunciaron oficialmente el día y el horario exactos del cruce.

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El partido se jugará en el Estadio Monumental, ya que el conjunto de Núñez tendrá la ventaja de la localía por su mejor ubicación en la fase regular: River terminó cuarto en su zona, mientras que Independiente finalizó séptimo en la suya.

El camino de ambos equipos hasta los cuatro mejores

Independiente consiguió el primer boleto al dejar en el camino a Vélez Sarsfield por penales en el Estadio José Amalfitani, luego de empatar 1-1 en el tiempo extra en Liniers. Tras haber dado el batacazo frente a Argentinos Juniors en la instancia previa, el equipo de Avellaneda dio un paso importante en su objetivo de pelear por el título y ahora tendrá una parada exigente en Núñez.

River, por su parte, había eliminado a Lanús en los octavos de final antes de imponerse en la casa de “La Gloria” con el tanto de Montiel, resultado con el que quedó a dos pasos de cerrar el año con una nueva consagración.