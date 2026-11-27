Colapinto vuelve a salir a pista en la Fórmula 1: se pone en marcha la actividad en el GP de Qatar El piloto argentino de Alpine afronta este fin de semana la vigésimo segunda y penúltima fecha del campeonato en el Circuito Internacional de Lusail. Llega con el envión de su sexto puesto en Las Vegas y buscará sumar por primera vez en este trazado.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tendrá un nuevo desafío este fin de semana en la Fórmula 1 con la disputa del Gran Premio de Qatar, correspondiente a la vigésimo segunda y penúltima fecha del calendario. La acción se desarrollará en el Circuito Internacional de Lusail, un escenario que cuenta con 16 curvas y una extensión de 5,418 kilómetros.

Colapinto llega a esta cita con la ilusión al máximo luego de finalizar en la sexta posición en el Gran Premio de Las Vegas, en la que fue considerada una de las mejores carreras de las últimas décadas. Ese resultado le permitió volver a sumar puntos en el campeonato tras una sequía de seis fechas consecutivas, racha que había comenzado en Azerbaiyán y se extendió por Malasia, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

Su historial en Lusail y cómo está el campeonato

La de este año representará la tercera participación para el piloto argentino en el GP de Qatar, un trazado en el que todavía no logró cosechar unidades: en 2024 debió abandonar tras verse involucrado en un choque en la primera vuelta, mientras que en 2025 cruzó la meta en el decimocuarto puesto.

En lo que respecta a la lucha en los primeros lugares del certamen, el título ya tiene dueño: el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) se consagró como el campeón más joven de la historia de la categoría con apenas 20 años. En la segunda colocación se ubica el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que los cinco primeros puestos los completan los británicos Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren).

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Cronograma y horarios del GP de Qatar