AHYRE llega a Tucumán con su gira FARO: cuándo es el show y dónde comprar entradas El cuarteto salteño se presenta el 23 de octubre en el Teatro Mercedes Sosa con un espectáculo que repasa su nuevo disco y sus grandes clásicos.

El folklore joven argentino tiene una cita en Tucumán. AHYRE, el cuarteto salteño que se convirtió en uno de los nombres más convocantes de la escena, llega esta noche al Teatro Mercedes Sosa en el marco de su gira nacional FARO.

El show presentará íntegramente las canciones de FARO, el tercer álbum de estudio de la banda, junto a un repaso por los grandes hits de su repertorio, incluyendo “La Luna” y “La Noche Sin Ti”, dos temas que ya son himnos coreados por miles de personas en cada presentación.

Formado en Salta en 2019 e integrado por Juan José “Colo” Vasconcellos, Sebastián Giménez, Hernando “Pony” Mónico y Federico Maldonado, AHYRE se ganó rápidamente un lugar especial en el folklore argentino. Su camino incluye el Premio Gardel a Mejor Álbum Grupo de Folklore, dos Gaviotas de Plata en el Festival de Viña del Mar 2024 y consagraciones en Cosquín y Jesús María.

Las entradas se consiguen en la boletería del Teatro Mercedes Sosa o en la web https://entradas.teatromercedessosa.com.ar/Espectaculo/Ver/793