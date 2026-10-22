“Mi héroe”: Nicolás Vázquez recibió una inesperada llamada de Sylvester Stallone El protagonista de la obra Rocky compartió detalles de la conversación con el reconocido actor estadounidense, con quien habló sobre experiencias personales y profesionales.

Nicolás Vázquez compartió con sus seguidores un momento épico: Sylvester Stallone le hizo una viodeollamada. El actor de Hollywood que interpretó a Rocky, se comunicó con su colega y la charla pasó por distintas emociones.

“Imagínense por un segundo que un día suena el teléfono de sus casas y del otro lado está el héroe que los acompañó desde chicos. Bueno, pasó…”, escribió el actor junto a un video que registró parte de ese momento. Vázquez contó que descansaba en su casa cuando atendió sin mirar el celular, convencido de que se trataba de una comunicación habitual.

“Sí, el mismísimo Sly. Rocky. No podía creerlo, apenas pude poner a grabar la pantalla”, expresó al reconstruir la sorpresa que organizó Nacho Figueras. Según explicó, Stallone quiso felicitarlo por la adaptación local de Rocky, la obra que protagoniza, codirige y produce. El estadounidense le transmitió que se sentía orgulloso de la manera en que el equipo argentino llevó la historia al escenario, con una mirada que definió como “real”, “humana” y “con tanto corazón”.

“Pude decirle lo que significaba para mí. Que fue y sigue siendo una de mis mayores inspiraciones. Que Rocky es el personaje de mi vida, mi héroe favorito”, contó. “Hablamos de las pérdidas, de las personas que amamos y de cómo aprendemos a seguir adelante. Él también conoce ese dolor”, señaló el actor.

“Fueron diez minutos que voy a guardar en mi corazón para siempre”, asegurño Vázquez quien destacó la “humildad, una sensibilidad y una grandeza enorme”. También agradeció de forma pública a Figueras por concretar el encuentro: “Sabés lo que significó para mí”.