AHYRE llegará a Tucumán con su gira nacional “FARO” El reconocido grupo salteño se presentará el próximo 23 de octubre en el Teatro Mercedes Sosa con un espectáculo que combinará las canciones de su nuevo álbum y los grandes éxitos de su carrera.

AHYRE confirmó su regreso a Tucumán como parte de la gira nacional “FARO”, el tour que acompañará el lanzamiento de su tercer álbum de estudio. La banda subirá al escenario del Teatro Mercedes Sosa el 23 de octubre, en el marco de una recorrida que incluirá ocho ciudades argentinas durante ese mes.

El espectáculo propone una nueva etapa artística para el grupo salteño, que presentará las canciones de FARO, un trabajo que profundiza su identidad latinoamericana y amplía su propuesta musical, sin dejar de lado los temas que marcaron su trayectoria y lo posicionaron entre los principales referentes del folklore contemporáneo.

Las entradas para el show ya se encuentran a la venta a través de la página oficial del Teatro Mercedes Sosa. El día de la presentación, las puertas se abrirán a las 20 horas, mientras que el recital comenzará a las 21.

Nacido en Salta en 2019, AHYRE está integrado por Juan José ‘Colo’ Vasconcellos, Sebastián Giménez, Hernando ‘Pony’ Mónico y Federico Maldonado. En pocos años, el grupo logró consolidarse como una de las propuestas más destacadas del folklore argentino, obteniendo un Premio Gardel y dos Gaviotas de Plata en el Festival Internacional de Viña del Mar 2024, entre otros reconocimientos.

Con esta gira, la banda volverá a encontrarse con el público tucumano tras una etapa de crecimiento sostenido a nivel nacional. La propuesta promete una puesta renovada que combinará la esencia del folklore con nuevos sonidos, en un recorrido por las canciones que marcaron su historia y las que abrirán el camino de su nuevo álbum FARO.