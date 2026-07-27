Inauguran una nueva edición del Festival Tucumán Cine Gerardo Vallejo

Este martes 28 de julio, a las 18 horas, el Teatro Rosita Ávila (Las Piedras 1500) será escenario del acto de inauguración del 21 Festival Tucumán Cine «Gerardo Vallejo» con la proyección gratuita de «El Tren Fluvial», el primer largometraje dirigido por Lorenzo «Toto» Ferro y Lucas Vignale.

La actividad, de entrada libre y gratuita, contará con la presencia de autoridades del Ente Cultural de Tucumán y de Lorenzo Ferro, quien presentarásu película y compartirá este encuentro con el público tucumano.

Una historia sobre los sueños y el deseo de partir

«El Tren Fluvial» narra la historia de Milo, un niño de nueve años que vive en un remoto pueblo argentino donde aprende malambo, una de las danzas folclóricas más representativas del país. Aunque destaca por su talento como bailarín, su mayor anhelo es dejar atrás la vida rural y abordar un tren que lo lleve hacia el Buenos Aires con el que siempre soñó.

MIRA TAMBIÉN Wanda Nara publicó un duro descargo contra Icardi tras el fallo de la justicia italiana

Con una duración de 75 minutos, el film propone un drama sensible que reflexiona sobre la infancia, los sueños, la identidad y la búsqueda de nuevos horizontes.

Sobre los Directores

MIRA TAMBIÉN El Teatro Mercedes Sosa anticipa dos meses cargados de espectáculos

Ferro (Buenos Aires, 1998) es reconocido por su trabajo como actor en películas como «El Ángel», presentada en festivales internacionales como Cannes, San Sebastián y Toronto, además de «Simón de la montaña», también estrenada en el Festival de San Sebastián.

Por su parte, Vignale (Buenos Aires, 1997) desarrolló una destacada carrera como realizador audiovisual dirigiendo proyectos para artistas de renombre internacional como Bizarrap, Duki, Nicki Nicole, J Balvin, Nathy Peluso y Wos. Ambos dirigieron previamente el cortometraje «La pasión», presentado en el BAFICI 2025.