Allanaron la vivienda del exnovio de Romina Gaetani y secuestraron armas El procedimiento se realizó en el marco de una investigación por lesiones en contexto de violencia de género. Permitió incautar municiones y otros elementos vinculados a armamento durante una requisa llevada a cabo en una vivienda de Tortugas Country, en el partido de Pilar

Luego de la denuncia por violencia de género que realizó la actriz Romina Gaetani a su expareja, Luis Ramón Cavanagh, semanas atrás, personal policial llevó adelante un allanamiento en el domicilio del acusado, donde se secuestraron armas, municiones y distintos elementos relacionados con armamento.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N.º 7 de Pilar, en el marco de la IPP N.º 14-14-002417-25/00, caratulada “Luis Ramón Cavanagh s/ lesiones”, con intervención de la UFI Especializada en Violencia de Género de Pilar.

Según el informe policial, durante la requisa del inmueble, incautaron un estuche plástico para arma de fuego, un cargador de pistola calibre 9 milímetros de color negro con 14 municiones intactas, una caja con ocho balas del mismo calibre, 23 vainas servidas calibre 9 mm y una pistola de aire comprimido calibre 4.5, también de color negro.

De acuerdo al parte, al momento del allanamiento no había personas en la vivienda. Finalizado el procedimiento, se notificó a la fiscal interviniente, la doctora Marcela Semeria, titular de la UFI Especializada en Violencia de Género de Pilar, quien convalidó lo actuado y ordenó el secuestro de todos los elementos hallados.

La causa continúa en etapa de investigación, mientras la Justicia evalúa el material incautado en el marco del expediente.