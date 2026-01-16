El descargo de Julio Iglesias tras las denuncias de sus exempleadas por abuso sexual El cantante español compartió un comunicado en su cuenta de Instagram donde negó las declaraciones de las dos mujeres que trabajaron en sus casas y expresó el impacto personal de la noticia.

Tras ser denuciado por abuso de poder y agresión sexual por dos ex empleadas, Julio Iglesias rompió el silencio y escribió un comunicado en su cuenta de Instagram. El cantante, negó los relatos de las mujeres y contó cómo fue el impacto de la noticia en su salud.

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa”, comenzó el mensaje que el cantante difundió en las últimas horas. En ese mismo texto, fue categórico al rechazar cualquier tipo de conducta indebida: “Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”.

Acto seguido, Iglesias calificó las denuncias como “absolutamente falsas” y sostuvo que le generan “una gran tristeza”. Además, aseguró que “nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”.

El intérprete de “Me olvidé de vivir” agradeció el respaldo recibido en medio del escándalo. “No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”, concluyó.