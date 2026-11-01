Así fue la explosiva pelea entre Santi Maratea y la China Ansa en PH Tras varios días de rumores, salió al aire el tenso enfrentamiento en el programa de Andy Kusnetzoff. La discusión comenzó por una pregunta sobre las colectas solidarias del influencer y escaló hacia fuertes cuestionamientos personales.

Después de varios días de especulaciones sobre lo ocurrido detrás de cámaras, finalmente se emitió el polémico episodio de PH: Podemos Hablar (Telefe) que tuvo como protagonistas de un tenso enfrentamiento a Santi Maratea y la periodista Josefina “China” Ansa. El intercambio, que comenzó con una consulta sobre las colectas solidarias del influencer, terminó en una fuerte discusión frente a la mirada atónita de Andy Kusnetzoff y el resto de los invitados.

El momento de mayor tensión se produjo durante el tradicional segmento del “cara a cara”. Allí, la periodista le planteó a Maratea un interrogante directo: “Si se cambiaran los roles y fueras una de las personas que donó para las colectas, para el refugio, ¿qué le recriminarías a Santiago Maratea?”. Tras unos segundos de silencio, el influencer respondió a la defensiva asegurando que “siempre se cumplieron todos los objetivos” y que, en lugar de recriminar, diría “gracias”.

El clima se volvió hostil cuando Ansa hizo referencia al refugio de perros impulsado por el influencer, señalando que la historia había quedado inconclusa. Visiblemente molesto, Maratea la interrumpió para cuestionar su profesionalismo: “¿Sos periodista vos? ¿Tu averiguación fue a través de medios o qué? ¿No es medio incompleto averiguar a través de medios?”.

En un intento por calmar las aguas, la China aclaró que solo estaba preguntando y no acusando, e incluso sugirió que podían repetir la secuencia para evitar mostrar el cruce. Lejos de bajar la intensidad, Maratea rechazó la propuesta y arremetió: “No te arrepientas ahora porque se picó, porque sino es como que tirás la piedra y escondés la mano”.

Cuando parecía que el enfrentamiento llegaba a su fin, la periodista le remarcó que se había “tomado mal” la consulta. Esto desató la furia final del influencer, quien recurrió a un polémico ejemplo para graficar su enojo por el uso de rumores mediáticos: “Es como si yo ahora arranque a hablar, suponiendo de entrada: hablemos de por qué tu marido es tan misógino”. Ante la escalada del conflicto, Kusnetzoff se vio obligado a intervenir para frenar a Maratea y ponerle un cierre definitivo al tenso momento.