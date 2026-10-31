“Si querés algo profundo, andá a leer un libro”: la respuesta de Emilia Mernes a quienes criticaron su último tema Tras presentar Bodypainting, la cantante estuvo en el programa Sería Increíble (Olga), donde habló de las críticas que recibe en redes sociales, defendió su nueva canción y cuestionó los comentarios sobre su música y su vida privada. Los detalles

Emilia Mernes reapareció públicamente y, además de hablar sobre su último estreno musical, “Bodypainting”, se refirió al hate que recibe a través de las redes sociales.

Durante una entrevista en Sería Increíble, por el canal de streaming Olga, habló sobre los supuestos romances que circularon en los últimos meses, entre ellos, los rumores que la vincularon con Rodrigo De Paul.

La artista pidió respeto por su relación con Duki y cuestionó que se ignore que está en pareja desde hace más de cinco años.

“¿Pueden dejar de ignorar que tengo novio hace cinco años y medio? ¿Pueden respetar a mi pareja también?”, lanzó.

“A mí mátenme, háganme lo que quieran, que no me pasan las balas. Pero a la gente que quiero, me da mucha impotencia”, sostuvo.

Por último, defendió su nuevo lanzamiento, “Bodypainting”, frente a quienes cuestionaron su contenido por considerarlo superficial: “Siento que a cualquier mujer le pegan por cualquier cosa, y de mí les molesta todo. Si querés algo profundo, andá a leer un libro”.