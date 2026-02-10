Bad Bunny y su camiseta “Ocasio 64”, el merch que todos quieren tener El artista hizo historia en el Super Bowl 2026, no solo con su show en español y diversos guiños a la cultura latinoamericana, sino con un look que causó tanto furor como su música.

Bad Bunny marcó fuertemente con su presencia en el Super Bowl 2026, no solo con su show en español y distintos guiños a la cultura latinoamericana, sino con un look que también impresionó. Su camiseta inspirada en fútbol americano con el nombre “Ocasio” y el número 64 se volvió uno de los momentos más comentados del halftime, y ahora hasta hay versiones para comprar inspiradas en esa prenda.

“Ocasio 64”

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, celebrado el domingo 8 de febrero de 2026, fue una puesta en escena vibrante y personal de Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny. Fue la primera vez que un artista encabezó el show predominantemente en español, integrando cultura, ritmo y símbolos que lo conectan directamente con sus raíces puertorriqueñas y latinoamericanas, incluso nombrando a todos los países que componen al continente.

El centro de atención (además de sus hits y la presencia de invitados como Lady Gaga y Ricky Martin) fue sin duda su camiseta estilo fútbol americano en tono crema, con su apellido real “Ocasio” en la espalda y el número 64. Esta pieza formó parte de un conjunto completo diseñado por la marca española Zara, que combinó el estilo deportivo con una camisa de botones, corbata y pantalones haciendo juego.

La elección del número 64 desató un montón de teorías y explicaciones. Para muchos fue un tributo a su familia, ya que algunos medios especialistas señalaron que honra a su tío, quien jugaba fútbol americano con ese número, mientras que otros fanáticos lo relacionan con el año de nacimiento de su madre (1964) o con referencias culturales más amplias del momento histórico de Puerto Rico.

Aunque la camiseta que Bad Bunny lució en el escenario fue una creación a medida para el evento y parte de un look personalizado de Zara, la prenda no quedó solo en el show. Tras la presentación, el cantante colaboró con la marca Mitchell & Ness para lanzar una versión inspirada en esa prenda, disponible en edición limitada y en preventa para quienes quieran llevarse un pedazo de ese momento inolvidable.