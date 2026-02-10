Bad Bunny marcó fuertemente con su presencia en el Super Bowl 2026, no solo con su show en español y distintos guiños a la cultura latinoamericana, sino con un look que también impresionó. Su camiseta inspirada en fútbol americano con el nombre “Ocasio” y el número 64 se volvió uno de los momentos más comentados del halftime, y ahora hasta hay versiones para comprar inspiradas en esa prenda.
“Ocasio 64”
El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, celebrado el domingo 8 de febrero de 2026, fue una puesta en escena vibrante y personal de Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny. Fue la primera vez que un artista encabezó el show predominantemente en español, integrando cultura, ritmo y símbolos que lo conectan directamente con sus raíces puertorriqueñas y latinoamericanas, incluso nombrando a todos los países que componen al continente.
El centro de atención (además de sus hits y la presencia de invitados como Lady Gaga y Ricky Martin) fue sin duda su camiseta estilo fútbol americano en tono crema, con su apellido real “Ocasio” en la espalda y el número 64. Esta pieza formó parte de un conjunto completo diseñado por la marca española Zara, que combinó el estilo deportivo con una camisa de botones, corbata y pantalones haciendo juego.
La elección del número 64 desató un montón de teorías y explicaciones. Para muchos fue un tributo a su familia, ya que algunos medios especialistas señalaron que honra a su tío, quien jugaba fútbol americano con ese número, mientras que otros fanáticos lo relacionan con el año de nacimiento de su madre (1964) o con referencias culturales más amplias del momento histórico de Puerto Rico.
Aunque la camiseta que Bad Bunny lució en el escenario fue una creación a medida para el evento y parte de un look personalizado de Zara, la prenda no quedó solo en el show. Tras la presentación, el cantante colaboró con la marca Mitchell & Ness para lanzar una versión inspirada en esa prenda, disponible en edición limitada y en preventa para quienes quieran llevarse un pedazo de ese momento inolvidable.