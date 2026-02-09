Polémica en el Super Bowl: Donald Trump estalló contra el show de Bad Bunny y lo calificó de “repugnante” El presidente de Estados Unidos utilizó su red social Truth Social para fulminar la presentación del artista puertorriqueño. Criticó el uso del español y tildó la coreografía de inapropiada para menores.

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX no estuvo exento de controversia política. Mientras millones de espectadores seguían el evento deportivo en California, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió con dureza contra el show protagonizado por Bad Bunny, calificándolo sin rodeos como “uno de los peores de la historia”.

El mandatario republicano volcó su furia en su cuenta de Truth Social en tiempo real, mientras el “Conejo Malo” desplegaba su repertorio en el estadio.

“Nadie entiende una palabra”

La crítica presidencial apuntó a dos frentes: la barrera idiomática y el contenido visual. Trump se mostró visiblemente molesto porque la performance fue casi íntegramente en español.

“¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!”, disparó en su publicación. Y agregó, cuestionando la elección del idioma para un evento de tal magnitud en EE.UU.: “Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo”.

Coreografía en la mira

Además del idioma, el líder norteamericano cargó contra la puesta en escena y los movimientos del artista y sus bailarines. Trump consideró que el show no era apto para la audiencia familiar que suele sintonizar la final de la NFL.

“El baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo”, sentenció, encendiendo la mecha de una nueva polémica cultural en redes sociales.