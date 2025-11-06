Bizarrap y Daddy Yankee estrenaron este miércoles por la noche la BZRP Music Session #0/66, y en pocas horas ya superaba cientos de miles de reproducciones.
La unión marca un regreso histórico para el intérprete de Gasolina, quien había anunciado su retiro de los escenarios en 2022 y llevaba varios años enfocado en la música cristiana.
El propio productor celebró la colaboración en su cuenta de X con un mensaje inusual en sus publicaciones: “Nunca escribo en esta publicación, pero esto es un sueño. Esto para mí, el más grande. Gracias por todo a todos”, escribió junto a un fragmento del videoclip que compartió en redes.
La sesión #0/66 rompió con la numeración habitual de las BZRP Sessions y abrió un nuevo capítulo en la serie. Con un beat que mezcla el mambo y el reggaetón clásico, el productor logró capturar el ADN de los 2000 sin perder su impronta moderna.
En menos de una hora, el video superó las 100 mil visualizaciones, y figuras de distintos ámbitos reaccionaron al lanzamiento vía Instagram. El piloto argentino Franco Colapinto, amigo del productor, publicó: “Esto es un escándalo. La session 0 tenía que ser la mejor de la historia”.