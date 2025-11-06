Bizarrap estrenó con Daddy Yankee Music Session #0/66 y ya tiene más de cinco millones de visualizaciones en pocas horas El esperado regreso del puertorriqueño no solo rompió récords de reproducciones, sino que también marcó un nuevo capítulo en la serie de sesiones.

Bizarrap y Daddy Yankee estrenaron este miércoles por la noche la BZRP Music Session #0/66, y en pocas horas ya superaba cientos de miles de reproducciones.

La unión marca un regreso histórico para el intérprete de Gasolina, quien había anunciado su retiro de los escenarios en 2022 y llevaba varios años enfocado en la música cristiana.

El propio productor celebró la colaboración en su cuenta de X con un mensaje inusual en sus publicaciones: “Nunca escribo en esta publicación, pero esto es un sueño. Esto para mí, el más grande. Gracias por todo a todos”, escribió junto a un fragmento del videoclip que compartió en redes.

MIRA TAMBIÉN Franco Colapinto tendría un romance con la cantante Meri Deal

La sesión #0/66 rompió con la numeración habitual de las BZRP Sessions y abrió un nuevo capítulo en la serie. Con un beat que mezcla el mambo y el reggaetón clásico, el productor logró capturar el ADN de los 2000 sin perder su impronta moderna.

En menos de una hora, el video superó las 100 mil visualizaciones, y figuras de distintos ámbitos reaccionaron al lanzamiento vía Instagram. El piloto argentino Franco Colapinto, amigo del productor, publicó: “Esto es un escándalo. La session 0 tenía que ser la mejor de la historia”.