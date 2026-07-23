Cancelaron un homenaje sinfónico a Rosalía en Córdoba tras su video contra la Selección Argentina La productora del evento y el Museo Metropolitano de Arte Urbano decidieron suspender el espectáculo, previsto para este 24 de julio, debido a una ola de mensajes hostiles en las redes. "Entendemos el enojo, también somos argentinos", expresaron los organizadores para resguardar a los músicos locales

El malestar de los fanáticos argentinos con la cantante española Rosalía superó el plano virtual y ya tiene consecuencias directas en las agendas culturales del país. Tras la polémica generada por el video donde parecía avalar burlas contra la Selección Argentina por la derrota en la final del Mundial 2026, una productora cordobesa se vio obligada a cancelar un importante evento homenaje por temor a posibles incidentes.

El espectáculo, titulado “Rosalía en Concierto – Ensamble Sinfónico”, estaba programado para este viernes 24 de julio en el Museo Metropolitano de Arte Urbano de Córdoba. La propuesta consistía en un recorrido instrumental por los grandes éxitos de la artista. Sin embargo, el tenso clima social derivó en la suspensión de la fecha, en una decisión tomada de manera conjunta por Impacto Producciones y las autoridades del museo.

“También somos argentinos”

Para evitar mayores confusiones, la productora emitió un comunicado oficial en sus redes sociales confirmando la baja del show y aclarando que no mantienen ningún vínculo directo con la cantante internacional, sino que se trataba de un tributo nacido desde la admiración musical.

“En las últimas horas hemos recibido numerosos mensajes de odio y enojo en relación a nuestro tributo”, señalaron los organizadores, que vieron truncados meses de intenso trabajo y planificación. Buscando empatizar con el público, agregaron: “También somos argentinos. Somos parte de un pueblo en donde el fútbol no es solo un deporte, es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra cultura. Por eso entendemos el enojo, la tristeza y la decepción”.

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En sintonía con esta postura, el director del museo, Piky Sánchez, lamentó profundamente lo ocurrido. En contacto con la prensa, el funcionario remarcó que el ciclo cultural busca difundir propuestas artísticas alternativas y destacó el esfuerzo de los músicos y técnicos cordobeses que llevaban meses ensayando. No obstante, subrayó que se optó por la cancelación para priorizar la seguridad de todos los participantes y evitar represalias en el lugar.

El origen del enojo

La indignación generalizada estalló cuando Rosalía compartió en su cuenta de TikTok un video de la influencer Mía Khalifa festejando la victoria de la selección de España sobre Argentina. El clip, musicalizado con la canción de la catalana, llevaba sobreimpresa la frase “Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas”. El término “perla” es utilizado en la letra del tema homónimo para referirse a personas problemáticas y poco de fiar, lo que fue tomado como una ofensa directa al equipo y al país.

Horas más tarde, acorralada por las críticas, Rosalía intentó calmar las aguas borrando el video y publicando un mensaje de disculpas en sus historias de Instagram, junto a una bandera argentina. “Le di a compartir porque sonaba La perla y ni leí lo que ponía, mala mía”, se excusó la artista, cerrando su mensaje con emojis llorando y un extenso “Perdoooonnnnn”. Sin embargo, el daño en su imagen frente al público local parece tardar más en sanar.