Canciones de Taylor Swift y miles de artistas no sonarán más en TikTok Los usuarios de TikTok ya no podrán utilizar las canciones de artistas como Rosalía, Taylor Swift, U2, The Beatles y miles de intérpretes más para musicalizar sus videos.

Por Redacción - El Ocho 01/02/2024 · 17:43 Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio